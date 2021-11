El Manresa FS s’ha convertit en el primer club de futbol sala del país que rep un desfibril·lador de part de la Federació Catalana de Futbol dins de la campanya «Tots som un batec». Setmanes enrere ja el van rebre alguns clubs de futbol, com ara el Pare Ignasi Puig, que va ser el primer del Bages, o La Llacuna, el primer de l’Anoia.

L’acte d’entrega del desfibril·lador va anar a càrrec del president de la federació, Joan Soteras, acompanyat del director de futbol sala, José Miguel Calle. El va rebre el president del Manresa FS, Pere Joan Pusó, en un acte en què també hi havia el delegat federatiu a la Catalunya central, Esteve Olivella, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Toni Massegú.

Soteras es va mostrar «content d’una visita que fem al primer pavelló [el Pujolet] que cardioprotegim. El futbol sala és a dins de la federació i, per tant, també hem d’estar al seu costat». Per la seva banda, Calle va avançar que «la idea és que totes les instal·lacions de futbol sala estiguin cardioprotegides, pensant sempre en la salut» dels practicants.

«Allà on hi hagi risc»

Al seu torn, el president del club manresà, Pere Joan Pusó, va remarcar que «tenir un desfibril·lador és importantíssim, no només per als pavellons esportius i camps de futbol, sinó per allà on hi hagi una certa activitat de risc. És un bon servei i, quan va sortir aquesta iniciativa de la federació vam considerar que havíem de tenir-ne un». El regidor Massegú va afegir que «els desfibril·ladors externs automàtics [DEA] són molt importants per a la ciutat. Si només serveixen per salvar una vida ja haurà valgut la pena aquesta inversió». La campanya té una inversió de 200.000 euros per tal de tenir protegides un total de 180 instal·lacions».