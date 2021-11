Stevan Jelovac, exjugador de l'ACB, es troba "estable", però en situació "crítica" després de ser operat a l'Hospital General Metropolità d'Atenes del vessament cerebral greu que va patir mentre entrenava, segons ha informat en un comunicat el seu actual equip, l'AEK.

Jelovac s'estava exercitant en solitari, ja que es troba en procés de recuperació d'una lesió de turmell, quan va perdre el coneixement, i va ser immediatament traslladat a l'hospital. Inicialment, l'AEK va informar d'un "problema de salut greu" alhora que sol·licitava respecte i suport pel jugador.

"L'AEK BC agraeix des del fons del seu cor a tots aquells dins i fora de l'AEK que s'han afanyat des del primer moment a expressar el seu suport al nostre jugador, amb missatges a les xarxes socials. Durant aquestes hores difícils, patides principalment per la família de l'Stefan i l'organització AEK, l'onada massiva de suport és un bàlsam per al nostre dolor i angoixa", va dir el club en un comunicat. Entre aquestes mostres de suport hi ha també una piulada del Baxi Manresa.

✊🏻 Molts ànims! ¡Mucho ánimo!

🙏🏻 We are with you https://t.co/1VQaGkt9Ze — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 16 de noviembre de 2021

L'ala pivot va fer carrera a l'ACB a les files del Casademont. El serbi va arribar a Saragossa el 2014 i va disputar tres temporades amb la samarreta del llavors CAI Saragossa, demostrant un descomunal talent ofensiu, encara que no sempre era capaç d'aprofitar-ho. En aquests tres cursos al pavelló Príncipe Felipe va disputar 100 partits de Lliga Endesa en què va fer una mitjana de 14,1 punts, 5,1 rebots i 14,6 de valoració en 22 minuts de mitjana. També va jugar l'Eurocup amb el conjunt aragonès.

Format a les categories inferiors del Partizan, Jelovac va debutar com a professional al Mega Vizura per passar per l'Estrella Roja, tornar al Mega i jugar al Belediyesi, Juvecaserta i Lietuvos Rytas abans de recalar a Saragossa. Després de sortir de la capital aragonesa ha passat pel Nizhny Novgorod, el Brose Bamberg, el Gaziantep, el San-en NeoPhoenix i, des d'aquesta temporada, l'AEK d'Atenes. Allà hi juga un altre ex del Casademont, Quino Colom, i l'exmanresà Juanpi Vaulet.

Al Nou Congost va protagonitzar un dels finals de partit més intensos dels que es recorden, que finalment va acabar caient del costat manresà.