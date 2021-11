El Cadí La Seu va donar ahir un cop sobre la taula per injectar-se una bona dosi d’autoestima després de les dues ensopegades prèvies a l’aturada de la Lliga pels partits internacionals de les seleccions. Les jugadores de Bernat Canut van rubricar el sisè triomf en vuit jornades després d’un partit on el Campus Promete va plantar cara i va demostrar que és un ferm candidat a quedar entre els vuit primers, però va anar gairebé per darrera durant tota l’estona i no va posar en perill l’èxit de les locals.

La intensitat defensiva va atorgar al Cadí el timó del partit en l’arrencada del duel davant del sisè classificat de la lliga. Amb un resultat d’11-2 de sortida, les locals demostraven compromís i caràcter per dominar la situació. Etxarri, que va debutar fa uns dies com a internacional amb el combinat espanyol, va anotar cinc punts i el marcador es va inflar a favor de les pirinenques.

Després del 2-2 inicial, el Campus Promete no va tornar a anotar fins els triples de Lahuerta i Nogic que van apretar el marcador (11-8). L’equip de Logronyo tenia dificultats per superar la defensa de les jugadores de Canut, però Diarra va un corcó sota la cistella i controlava el rebot. Tot i ser titular, només va estar en pista 9.40 minuts, temps suficient per fer cinc captures.

Kovacevic, un maldecap

Al final del primer temps, 17-12 amb un Cadí seriós i un Promete que no volia donar el seu braç a tòrcer. L’equip de César Aneas va començar la remuntada amparat sobretot en la solidesa de Kovacevic, que amb un triple va empatar el matx a 17 i, posteriorment, a 19 amb una altra cistella. Va ser, però, l’últim cop en que el Cadí no va estar per davant en el marcador. Les catalanes van tornar a pitjar l’accelerador i van marxar al descans amb un 35-26 que certificava que havien deixat enrera la primera reacció visitant.

Entre Tunstull (18), Pivec (16), que ahir feia 24 anys, i Etxarri (15) van sumar 49 dels 68 punts del Cadí, que va aconseguir reduir l’aportació de Kovacevic i es va començar a allunyar en el marcador (43-26 amb un parcial de 8-0). La intensitat defensiva va pujar uns quants graus i el Campus Promete no prenia bones decisions, errava en el tir i veia com el partit se li escapava (48-36 al descans).

En el darrer quart, el Cadí fins i tot va elevar una mica més la renda favorable (58-39 després de dos tirs lliures de Tunstull), i va tenir el Campus Promete contra les cordes pensant en l’average entre els dos equips. Però les d’Aneas no li van perdre la cara al partit, van pujar la pressió, van convertir un parell de triples i van deixar el desavantatge en 9 punts.

El tècnic del Cadí, Bernat Canut, va valorar després del triomf que «no esperàvem brillar perquè venim de partits de seleccions i viatges llargs, però sabíem que seria fonamental actuar amb energia i així ho hem fet, l’energia ens ha servit per suplir la fluidesa de joc en alguns moments». Canut va dir que «hem patit en el rebot defensiu, però hem fet una bona segona part i hauríem pogut guanyar per un avantatge més gran, però hem ensopegat amb la seva pressió final. Tot i això, contents».