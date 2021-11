El crossfit és un sistema d’entrenament de força i condicionament físic basat en exercicis funcionals constantment variats i realitzats amb alta intensitat. Aquesta és la definició ‘de manual’ per excel·lència sobre aquesta disciplina esportiva que cada any té més adeptes. Però n’hi ha d’altres que van molt més enllà del que és purament tècnic. Els entrenadors dels diferents centres del Bages defineixen el crossfit com un estil de vida, alguns també diuen que els ha canviat la forma d’afrontar els reptes i, en general, tothom afirma que aquest esport enganxa, i molt.

Des del mes de setembre unes 160 persones s’han apuntat als centres de la comarca, una xifra que confirma que la por de la covid era una crossa per al creixement d’aquest esport. Prop de mig miler de persones practiquen Crossfit en els tres centres que hi ha a la comarca.

Marina Sala, de Crossfit Manresa, creu que, «a causa de la pandèmia, la gent ha intentat sortir de la seva zona de confort i ha volgut aventurar-se a provar coses noves, i així han sortint de les clàssiques sales d’un gimnàs convencional». I no només això, sinó que també ajuda el fet que «els espais on es practica el crossfit són molt amplis i estan limitats a un nombre reduït de persones; això dona seguretat al públic», explica Miki Fernández, de Room 5. Tots els centres del Bages estan limitats a classes dirigides a un màxim de 15 persones i mitjançant una aplicació mòbil s’apunten a l’hora que volen. Un altre dels secrets del seu auge és la varietat. «Cada dia hi ha un repte nou i ajuda el fet de voler superar-te dia a dia aprenent nous moviments», apunta Èric Careta, de Crossfit Manresa.

La primera definició que surt a Google escrivint ‘crossfit’ és: entrenament militar o policíac, i és que el seu origen es troba en exercicis per a persones amb una alta forma física, però amb els anys això ha canviat i s’ha comercialitzat perquè sigui apte per a tots els públics: «El crossfit és per a tothom, ja que és 100% escalable, qualsevol moviment es pot adaptar a les necessitats d’una persona», apunta Sala.

És una disciplina que exigeix sacrifici per poder practicar-la: «És complicat enganxar algú sense esperit de patiment, hi ha gent que desconeixia ser capaç de resistir l’alta intensitat d’una classe i aquí han descobert aquest esperit», explica Elena Rueda, de QB Crossfit.

«Estil de vida» i «salut» són algunes de les paraules més recurrents per definir el Crossfit. «Fa uns quants anys em vaig lesionar jugant a futbol i gràcies a la mobilitat i el tipus d’entrenament del crossfit he aconseguit recuperar-me i agafar uns hàbits saludables», diu Emi Flores, de Room 5. I estil de vida s’atribueix a l’esperit de superació, no és només menjar bé, sinó aconseguir que la gent s’apassioni, moure’s bé, deixar hàbits tòxics, a mi m’ha canviat la vida», confessa Xavi Gil, de Crossfit Manresa.

3 PERFILS DE PRACTICANTS DE CROSSFIT

Martí Pla (2005), mirada somrient i despreocupada, però aquest jove de 16 anys ja s'ha convertit en el número 1 d'Espanya en els Open Crossfit 2021 dins la categoria 16-17 anys. Des dels 14 anys practica aquesta disciplina esportiva i és capaç d'igualar els més veterans.

Judit Torrabadella (1989) ha sigut un dels referents femenins de Crossfit a nivell català. També és una de les fundadores de Room 5 Crossfit a Manresa i ha destacat en diferents competicions, com quedar en quarta posició a l’Spanish Throwdown, subcampiona en els X-Fire Games el 2016 o ser en el Top 3 Espanya dels Open 2019. Aquests són alguns dels títols que llueixen en el seu palmarès. Però després de ser mare d’una criatura, ha hagut de tornar a guanyar la seva antiga forma, tot i que segueix amb ganes de competir al màxim nivell.

Alejandro Bombardó (1975), és un practicant de Crossfit barceloní que ha aconseguit podis en competicions d’àmbit català, dins la seva categoria d’atletes de més de 40 anys. Actualment és un dels entrenadors de QB Crossfit i la seva trajectòria l’ha dut per diversos centres de Catalunya, com a Sant Andreu, Barcelona o Sabadell.

A Catalunya és on hi ha més interès pel Crossfit

Catalunya és la comunitat autònoma amb més centres de crossfit a l’Estat espanyol. Segons dades de Statista del mes d’octubre, n’hi ha 118 al territori català, seguit de la Comunitat de Madrid, amb 92, i la Comunitat Valenciana, amb 72. En tot el conjunt del territori espanyol hi ha més de 550 centres de crossfit registrats, i és un dels països d’Europa on n’hi ha més.

Dins l’àmbit de Regió7, n’hi ha un total de 8. Al Bages n’hi ha 3: Crossfit Manresa, Room 5 Crossfit i QB Crossfit. Un a l’Anoia (Crossfit Igualada), un altre al Baix Llobregat nord, Crossfit Rack n’Roll a Abrera, i un altre al Berguedà, Crossfit Berga. Finalment, n’hi ha dos més a la part nord de Catalunya, que són a la Cerdanya, Crossfit Puigcerdà, i a l’Alt Urgell, on hi ha Crossfit Wind La Seu d’Urgell. La major part de centres on es practica aquest esport a Catalunya se situen a Barcelona i a la zona metropolitana, on n’hi ha prop d’una cinquantena. Que a Catalunya és on més es practica el crossfit és una dada que desconeixien els diferents centres del Bages, però que es podien imaginar, ja que aquí sempre hi ha hagut una especial afició per l’esport.

Segons Emi Flores, de Room 5 Crossfit, diu que precisament aquesta afició per l’esport a Catalunya és un punt a favor pel crossfit, ja que «engloba moltes capacitats que demanen altres esports». També a territori català és un dels punts on més competicions hi ha i això també ha ajudat a «crear més comunitat i lluir més aquesta disciplina esportiva», segons apunta Èric Careta, de Crossfit Manresa. Barcelona també és un dels altres factors que influeix en l’auge de centres, ja que la capital catalana rep molta influència de les tendències que venen de l’estranger, com aquesta, que prové dels Estats Units. I, en conseqüència, «el boca-orella que surt de la ciutat comtal s’estén per tot arreu», afirma Miki Fernández de Room 5 Crossfit.

El diccionari bàsic

En un centre de crossfit és normal veure pissarres plenes de paraules en anglès, complicades d’esbrinar fins i tot per als més dominants de la llengua. Termes com handstand push-up, hollow rocks o hook grips són només alguns exemples, i normalment es tarda un temps a familiaritzar-se amb aquest argot. Però hi ha algunes paraules que són bàsiques en el diccionari, com coach, que és l’entrenador que dirigeix una classe. Una altra seria box, que és com s’anomena el centre on es practica crossfit. Una altra de molt recurrent és WOD (Workout of the Day), que s’atribueix a l’entrenament del dia i és de les més utilitzades. Després ja entrarien en joc algunes de les modalitats d’exercici que més s’utilitzen, com l’AMRAP (As Many Repetitions As Possible), que singifica fer el màxim de repeticions possibles en un límit de temps. EMOM (Every Minut on Move), que tal com el seu nom indica, durant cada minut es fa un moviment concret. I també, For time, que són un nombre de repeticions en un límit de temps. Tot això és només una petita part de la setantena de conceptes que formen aquest esport.

L’origen resideix en l’entrenament militar

L’origen d’aquest esport dista molt del que avui dia s’ha convertit. El crossfit va néixer el 1974 a la costa de Califòrnia, als Estats Units, per un gimnasta, Greg Glassman. Des d’un principi es va enfocar com a entrenament d’alta intensitat, però va ser aquest home qui li va posar el nom i el va donar a conèixer arreu del món.

Glassman treballava amb diferents atletes en gimnasos del sud de Califòrnia i va descobrir que els entrenaments de culturisme tradicionals no eren eficients i que no servien per millorar la condició física d’una persona, en relació amb la quantitat de temps que calia dedicar-los-hi. D’aquesta manera, va decidir crear un tipus d’entrenament centrat en els moviments funcionals i la seva realització a l’alta intensitat.

En un primer moment, Glassman va utilitzar aquesta activitat per entrenar policies, i va aconseguir el 1995 el seu primer gimnàs de crossfit a Santa Cruz (EUA), el qual es convertiria en el centre de moviment Crossfitter.

El nord-americà va començar a utilitzar aquest tipus d’entrenament per preparar bombers, marines i militars americans, i en cinc anys va passar de tenir uns 20 inscrits a 1.700. D’aquesta manera, l’esport es va obrir per a tota mena de persones.

Més tard, la marca esportiva Reebook va posar l’ull en aquesta disciplina que acabaria ampliant els seus centres per tot el món. On actualment se’n poden trobar més de 15.000 amb el segell de crossfit i més de cinc milions de practicants que s’entrenen de forma diària.

Ni tan sols la covid ha pogut parar el seu creixement. Durant el confinament total, el 2020, només van tancar una vintena de centres arreu de l’Estat espanyol, i des de final d’any fins ara, aproximadament n’han obert una seixantena. La gran majoria inaugurats en aquest darrer estiu. D’aquesta manera, l’Estat espanyol es converteix en el segon mercat mundial amb major creixement de centres de Crossfit del món.

Glassman, des de l’any 2020 ja no és el director de l’empresa que va fundar, ja que va piular un desafortunat tuit racista sobre la mort de George Floyd i es va veure obligat a plegar. En conseqüència, el seu soci principal, Reebok, va trencar relacions amb l’empresa i també una petita quantitat de centres que utilitzaven la seva marca es va donar de baixa.

«No s’aixequen pneumàtics»

Aquesta és, possiblement, la frase que més èmfasi s’ha volgut posar. Des de fora, la percepció que hi ha sobre el crossfit és aquesta, una sèrie de gent que es dedica a aixecar pneumàtics amb les mans i a fer picar contra el terra una corda de grans dimensions. Un tòpic que a poc a poc va canviant i un dels motius d’aquest canvi d’imatge són les xarxes socials, el gran aliat d’aquest esport. «En el crossfit hi ha molt postureig, és un esport molt fotografiable, visualment impacta. Estem obligats a ser actius a les xarxes socials, segueix havent-hi molt desconeixement sobre el que fem i s’ha de vendre bé el que es fa», explica Èric Careta. I és que els tres perfils d’Instagram dels centres del Bages superen el miler de seguidors i, com a mínim, cada dia pengen una storie. «És una forma de complementar la principal via de publicitat que tenim, el boca-orella, per això cal cuidar la imatge digital», afirma Miki Fernández.

Els Games: la màxima competició a escala mundial

Els Crossfit Games és el màxim a què pot aspirar un atleta que vol competir per aconseguir el títol de «la persona més en forma de la terra». Aquesta competició no busca el més fort sinó qui està més en forma. La primera edició va ser el 2007 i va tenir lloc en una granja, amb poc més de 80 atletes inscrits, actualmentn’hi ha uns 350.000 i es premia el guanyador amb 300.000 dòlars (uns 260.000 euros).

Durant aquests jocs, els participants han de superar diferents proves que es mantenen en secret fins a l’últim moment. S’inclouen exercicis sorpresa com les curses d’obstacles, nedar, ciclisme, llançament de pilotes… Des de l’any de la seva creació a l’actualitat, els Crossfit Games han evolucionat d’una forma exponencial i s’han adaptat a la creixent demanda i al gran nombre d’afiliats.

I qui són els referents del crossfit? Hi ha dos noms de talla mundial que sobresurten. En categoria masculina, el referent és el nord-americà Matthew Fraser, guanyador de cinc edicions consecutives d’aquesta competició, tot i que l’any passat es va retirar. En categoria femenina, també s’ha endut el títol en cinc ocasions l’australiana Tia-Clair Toomey. I, més a prop, els referents nacionals són el valencià Fabián Beneito i la gallega Sara Alicia.

I és que per accedir a la màxima competició mundial no és necessari formar part de cap equip professional, ni tampoc haver guanyat competicions. Ho pot fer qualsevol persona des del seu centre d’entrenament. Només cal apuntar-se als classificatoris anomenats Open i superar els exercicis proposats en un temps establert. Això sí, més de 300.000 atletes proven sort per entrar en aquesta prestigiosa competició.

ELS EXERCICIS BÀSICS DE CROSSFIT