Tres-cents ciclistes es van aplegar diumenge al matí a la zona esportiva del Congost per participar en la 9a edició del Ciclocròs Ciutat de Manresa, que va organitzar l’Esport Ciclista Manresà i va ser la cinquena cita puntuable per a la Copa Catalana de l’especialitat. El triomf absolut en la categoria masculina va correspondre, com en els dues curses anteriors de la competició, celebrades a La Garriga i Masquefa, per Jofre Cullell, que aquest estiu va ser quinzè a la prova de ciclisme de muntanya dels Jocs Olímpics de Tòquio.

El circuit del Congost va exhibir novament la seva idoneïtat per a la pràctica del ciclisme, i va ser l’escenari on van triomfar Jofre Cullell (Primaflor-Mondraker) i Jordina Muntadas (Corvi Team) en les curses de categoria elit. La següent prova de la Copa Catalana de ciclocròs tindrà lloc diumenge a La Garriga.

Per la seva part, l’Escola de Ciclisme Bike Kids de Manresa va aconseguir diversos resultats rellevants, com la segona plaça de Mireia Padrós, en la categoria cadet. Pel que fa a les proves de promoció, Joel Oller va ser 9è infantil després de patir una caiguda. Entre els alevins, segona plaça per Gerard Estany, només 8 segons per darrere del vencedor. Iu Garrofe va ser 7è. Emma Andreu, per la seva part, es va imposar entre les corredores alevines, a més de ser novena en la classificació general.