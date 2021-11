El 31 d’agost del 2008, el Barça va perdre per 1-0 a Numància i va començar a escriure l’etapa més gloriosa de la seva història. L’era de Pep Guardiola a la banqueta es va posar en marxa amb una derrota sonada, va continuar amb un desencoratjador empat a casa davant el Racing de Santander (1-1) i a la tercera jornada la golejada a Gijón (1-6) va ser el trampolí des del qual l’equip es va enlairar cap al Triplet (i el posterior Sextet) jugant com els àngels. El capítol de Xavi com a entrenador del conjunt blaugrana encara està per escriure, però el de Terrassa enceta avui un període que, com el del tècnic de Santpedor, neix amb les urgències d’enterrar un passat recent estremidor. La cita és a les 21 h al Camp Nou, amb l’Espanyol de rival: un derbi d’alt voltatge per començar l’era Xavi.

«Juguem un derbi i no podem fallar», va declarar ahir el tècnic: «Guanyant un derbi sempre surts reforçat. Intentarem jugar bé, tenir la possessió, no especular, pressionar alt i jugar en camp contrari, així creiem que és més fàcil guanyar. Som novens i tenim urgències en la classificació». Barça i Espanyol sumen 17 punts (els blaugrana amb el partit pendent contra el Sevilla), una igualtat inèdita en els temps recents.

Quan Guardiola va substituir Rijkaard, el Barça transitava pel final de l’era Laporta, Xavi era un jugador revalorat en haver guanyat l’Eurocopa amb Espanya i Alves es disposava a viure el seu primer any al club. Tres d’ells encara hi són, però a Xavi no li tocarà gestionar el comiat de les vaques sagrades: Guardiola va fer fora Ronaldinho i Deco i va acceptar Eto’o un any; a l’egarenc, en canvi, potser li hauria agradat tenir Suárez, millorar Griezmann, convèncer Messi. Però cap dels tres ja no hi són i els seus reptes són recuperar De Jong, reconduir Dembelé, creuar els dits amb Agüero, esperar un miracle de Coutinho, fer creure Busquets, Piqué, Alba i Roberto i, sobretot, treure petroli dels joves. Pedri, Nico, Gavi, Eric i Ansu són el present i el futur del Barça.

Però el primer repte no és gens senzill. Després de l’aturada per les seleccions, Xavi afronta el duel barceloní amb la infermeria plena: Dembélé, Pedri, Agüero, Braithwaite i Ansu Fati. «No tinc decidit quin serà l’equip titular», va afirmar l’entrenador: «Valoro molt com estan els jugadors en l’entrenament, les sensacions també són bones amb els joves, no només amb els que ja estaven en el primer equip. Estan preparats».

Guardiola tenia Xavi (i Iniesta, Messi, Eto’o, Henry...), Xavi no es té a ell mateix. Però si el bagenc va agafar les restes del naufragi de l’equip de la segona Lliga de Campions, liderat pel somriure de Ronnie, a Xavi li toca aturar la decadència consumada amb l’infame 2-8 del Bayern de Munic i començar a remuntar el vol. Un propòsit que agrairia un triomf avui al derbi i la victòria aquest dimarts contra el Benfica per passar així als 8ns de la Champions.

Entre les qüestions que se li van plantejar a la roda de premsa, Xavi va parlar de la hiperactivitat extrafutbolística de Piqué i la normativa del vestidor: «Jo també tinc molta vida fora dels terrenys de joc. Es tracta d’una normativa de convivència, és més un tema d’ordre que de disciplina».

Sobre el retorn d’Alves, va dir que quan Laporta li va plantejar el tema, li va donar «una volta». I està segur que «Dani sumarà en tot perquè té un caràcter guanyador i positiu, ànima i està bé. Llàstima que no pugui debutar fins al gener». I, de Coutinho, va comentar que «s’ha de retrobar amb si mateix. Depèn d’ell, l’hem de recuperar anímicament, el talent el té. Si tot va bé, tindrà minuts».