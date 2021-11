Luis Alcañiz (Barcelona, 1952) va morir ahir a l’edat de 69 anys després d’una llarga malaltia. El jugador, format a les categories inferiors del FC Barcelona, va tenir una destacada trajectòria al Bàsquet Manresa des de la temporada 79-80 a la 84-85.

Alcañiz, un ala-pivot d’1,96 m, va vestir la samarreta del Barça la temporada 72-73, el curs següent va ser al Sant Josep de Badalona i del 74 al 79 al Pineda. En aquell moment el va fitxar l’aleshores CD Manresa i va formar part de la plantilla que va arribar a la final de la Copa del Rei del 1980. El Manresa, amb López Abril, Estrada, Galcerán, Navarro i Bob Fullarton, màxim anotador del duel amb 29 punts, va perdre per 92-83 en el partit disputat a Ferrol.

Una de les seves actuacions més recordades va ser el matx de la Lliga 81-82 que va disputar contra el Joventut i en el qual va fer 43 punts. El curs 83-84, el primer de l’ACB, el Manresa va baixar de categoria. El president Carles Cases el va convèncer per continuar i, com a capità de l’equip entrenat per Miquel Bataller, va assolir l’ascens la campanya 84-85. El van acompanyar els joves Jordi Creus, Pep Palacios, Luis Blanco, Àlex Gordillo, Herranz i els manresans Jordi Puigdellívol i Jordi Planell.