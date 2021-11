L'equip femení de l'Avinent Manresa s'ha classificat aquest migdia en la 6a posició al Campionat d'Espanya de cros per clubs, que s'ha celebrat a Santiponce (Sevilla) en el marc del Cros d'Itálica. L'esquadra bagenca ha estat formada per Meritxell Soler, MIreia Guarner, Núria Tió, Marina Guerrero i Mercè Guerra.

La prova s'ha celebrat en el conjunt arqueològic d'Itálica, com és habitual, i ha tingut la presència d'atletes africanes que han dominat la cursa. La keniana Norah Tanui Jeruto ha estat la vencedora, amb 24.22 en un recorregut de 7,920 metres, després d'imposar-se a l'esprint a la seva compatriota Margaret Kipkemboi Chelimo (24.23). Beatrice Chebet (24.35) ha completat el podi exclusivament kenià.

La millor corredora espanyola ha estat la blaugrana Carolina Robles, 13a de la general, que ha encapçalat un quartet de luxe que han completat Blanca Fernández de la Granja (18a i 5a estatal), Àgueda Muñoz (19a i 6a) i Marta García (20a i 7a).

El Barça ha totalitzat 19 punts, mentre que el Playas de Castellón ha estat subcampió amb 41 punts, i el Bilbao Atletismo ha quedat tercer amb 49. Després de València CA (57) i Running Pinto Seoane Pampin (100), l'Avinent ha aconseguit una meritòria 6a plaça (2a entre els clubs catalans), amb 122 punts i Meritxell Soler com a cap de files. La santjoanenca, que recentment va guanyar la Cursa dels Bombers de Barcelona i va ocupar la segona posició en el Campionat de Catalunya de cros curt, on l'Avinent va ser primer per clubs, ha arribat a meta en la 28a posició, amb 27.37, essent la 14a entre les corredores espanyoles.

Mireia Guarner, que la setmana passada va ser tercera a la Behobia-Sant Sebastià, de 20 km, ha entrat la 51a (i 32a estatal), amb 28.59. Núria Tió ha quedat la 55a (35a), amb 29.14, Marina Guerrero la 59 (40), amb 29.30, i Mercè Guerra la 68 (49), amb 30.06. Per cada equip, han puntuat les quatre primeres classificades.

La formació de la JAB Berga ha estat 34a, amb un quartet integrat per Núria Cascante, 144a amb 32.57, Susagna Rodríguez (166, 34.06), Lídia Pons (192, 36.59) i Anna García (193, 36.59).

19è lloc del JAB Berga en la categoria masculina

Disputada sobre un traçat de 10.100 m, la prova masculina va conèixer el triomf del burundès Rorigue Kwizera (Playas Castellón), amb un registre de 28.33. Rera seu van entrar els etíops Tadese Worku (28.34) i Nibret Melak (28.42).

L'equip del vencedor, el Playas, es va adjudicar també la classificació per equips, amb 42 punts, per davant de l'Atletismo Bikila (49) i l'Atletismo Numantino (60).

El quartet del JAB Berga va ser 19è d'un total de 43 conjunts participants, amb Genaro Pizarro (107, 33.09), Marc García (111, 33.17), Víctor Aguilera (128, 33.42) i Roger Comellas (160, 34.18).

El JAB Berga i l'Avinent fan un bon paper en categories inferiors

A la prova sub-23 femenina, que es va celebrar en un circuit de 5.445 metres, va guanyar Carla Gallardo, amb 18.30, i el Playas de Castellón, l'AD Marathon i el CD Metaesport van ocupar el podi. L'equip del JAB Berga, campió català de cros curt, va ser novè d'un total de 14 formacions, i va exhibir un cop més la solidesa del quartet integrat per Carla Esclusa (33a, 21.12), Ariadna García (40, 21.38), Ariadna Arisó (53, 22.36) i Gemma Santacreu (61, 23.05).

Per la seva part, Naima Ait Alibou, del Petromiralles-CAI Igualada, va ser 39a, amb 21.34.

En la prova sub-20 masculina, el també igualadí Roger Surià es va classificar en el lloc 25è, amb 17.06, en una cursa de 5.445 m guanyada per El Mehdi El Nabaoui (16.08).

En sub-18 masculí, l'Avinent Manresa va aconseguir la 18a posició d'un total de 51 equips. Pedro Vázquez (RC Celta) va vèncer en la cursa realitzada en un recorregut de 4.060 m, mentre que el podi per equips el van ocupar l'Alcampo Scorpio 71, Zenit Twinner i Trops-Cuevas de Nerja. Els manresans van ser 18ns amb Ayub Kharbouch (65, 13.29), Miquel Cruz (77, 13.33), Oriol Vergés (129, 14.02), Nil Frias (135, 14.04) i Yassi L'Aziri (173, 14.26).