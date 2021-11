El Berga va superar de forma contundent un Calaf que va trigar a adaptar-se dins del partit i que es va endur un càstig excessiu. Els locals van sortir al terreny de joc amb una intensitat superior a la dels seus rivals, i ràpidament trencarien l’empat inicial, quan Casanovas controlava la pilota després d’una sèrie de rebots dins l’àrea per fer l’1-0. El Berga jugava a pler davant d’un rival que no era capaç d’igualar el ritme del partit. Al minut 25 Segura ampliaria la diferència de gols en aprofitar el rebuig d’un llançament que colpejaria el pal per superar a pler Martínez. A partir d’aquest moment el Calaf es va despertar i va començar a elaborar a prop de la porteria dels locals i va connectar diverses jugades perilloses que de poc no van suposar el 2-1. Uns locals superats per un rival llançat a l’atac feien un pas enrere per defensar-se millor. A la segona meitat es van viure els millors moments del Calaf, que va gaudir de fins a cinc oportunitats per inaugurar el marcador, però la falta d’efectivitat dels atacants visitants ho va impedir. Ja en el temps afegit el Berga sentenciaria amb el definitiu 3-0, després d’un contracop que agafava descol·locada la defensa calafina perquè Artigas definís a l’interior de la xarxa.