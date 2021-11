El partit de Tercera Catalana entre el CE Moià i el CF Voltregà d'aquest diumenge es va acabar abans d'hora, anul·lat per l'àrbitre arran d'una baralla que va arrencar, segons el club local, per insults racistes d'un jugador del Voltregà cap a Bilaly Kanouté i la resposta agressiva per part d'aquest.

En un vídeo publicat a Twitter, el Moià va defensar anit el seu jugador i va mostrar el seu rebuig als insults racistes que aquest va rebre. "No podem tolerar que aquests fets es repeteixin. Està a les nostres mans fer d’aquest món, un món millor", diu la piulada de l'entitat que acompanya la gravació.

En el vídeo apareix Kanouté acompanyat per la resta de l'equip. El jugador explica que "el número 4 del Voltregà em va dir 'Moreno, vete a tu país'" i es mostra penedit de la manera que va reaccionar. "No em va agradar el que em va dir i vaig actuar de manera que no calia", diu Kanouté, que aconsella a altres futbolistes que es trobin en la mateixa situació que ell: "no actueu així, parleu amb l'àrbitre i si aquest no us vol escoltar deixeu de jugar, però no agrediu".

La trifulga va tenir lloc ja en el temps afegit i el partit escalfat. Els locals perdien 1-3 quan Kanouté va rebre els insults racistes i l'àrbitre va decidir aturar-lo tot i que encara quedava un minut i mig per acabar