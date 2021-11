Després del partit, Pedro Martínez, el tècnic del Baxi, explicava que «hem tingut una mala entrada al partit. En atac ens ha costat posar-nos-hi. Després hem millorat molt però al final del tercer quart, quan estàvem empatats, hem anat al descans cinc punts a sota. Això ens ha pesat una mica, perquè havíem fet un gran esforç. Ells s’han crescut. No és fàcil jugar contra un equip que defensa bé i pressiona bé la pilota. No hem jugat tot el bé que podem jugar i ho hem fet molts partits. De tota manera, cal reconèixer el mèrit del rival, que ha anat trobant jugadors per resoldre situacions d’un contra un i han guanyat perquè ho han merescut».

Tot i la fluixa actuació d’algun dels seus homes, «no només estic satisfet de l’esforç dels jugadors sinó que em sento responsable que haguem jugat malament en el primer quart. Hem errat tirs increïbles, però estaven intentant fer les coses que hem entrenat durant la setmana. En el segon quart potser en un moment ens hem frustrat i alguns han volgut fer la guerra pel seu compte. Cal comprendre-ho perquè algunes decisions no són les ideals. Però res a dir. Guanyar fora és difícil. Sobre Dani García, «ha estat molt bé, però avui tampoc no és el dia d’assenyalar ningú, malgrat que si mireu les estadístiques alguns ho poden fer millor».

Pedro Martínez també es va referir a un tuit que va escriure divendres, en què criticava que un elogi excessiu parla malament de la persona que el proclama, i va confirmar que anava referit al tècnic local, Sito Alonso. «Vaig sentir la seva roda de premsa i va ser exagerada. Semblava que avui aquí vinguessin els Lakers de Magic Johnson. Tinc bona relació amb ell, però va exagerar molt perquè ara sembli que han vençut els Lakers».