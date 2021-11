L’anhel competitiu, el notable nivell futbolístic i la remarcable efectivitat que va palesar el Club Gimnàstic en el partit que va enfrontar els escapulats i l’EF Mataró van propiciar la golejada (6 a 0) que permet als manresans mantenir-se a només tres i quatre punts de la UE Figueres i de la FE Grama, els dos equips que ocupen, a hores d’ara, les places d’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil.

L’equip dirigit per Òscar Segura va evidenciar des del primer minut que volia fer-se amb la iniciativa ofensiva. Tot i això, la primera ocasió va ser dels mataronins. Pepe va conduir un contracop per la dreta i va assistir Òscar Gironès. La seva rematada va superar Oriol Roura, però un central escapulat va evitar el 0 a 1 (min 2).

Els amfitrions no van perdonar i van materialitzar la seva primera oportunitat. Una enverinada centrada rasa d’Arnau Prat la va transformar Bakary Cissé en executar un inapel·lable xut creuat (min 6). Ian Martínez va sentenciar el duel en aprofitar una errada del central Arnau Román (min 16) i en avançar-se a la sortida del porter Domingo Villar després d’un servei a l’àrea de penal de Marc Bombardo (min 22). Set minut després, el travesser va impedir que Arnau Prat materialitzés el quart gol dels manresans. A la represa, els grocs-i-negres van millorar les seves prestacions liderades per l’incisiu Dawda. Un dels pals de la porteria de Villar va tornar a negar-li el gol a Arnau Prat (min 51). Tot i això, Elian Prunés (2) i Álex Bravo van arrodonir la golejada en els últims 12 minuts d’una confrontació que va certificar que l’equip escapulat ha de lluitar per l’ascens de categoria.