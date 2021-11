El Grup Via CB Artés va perdre a casa davant del CB Santfeliuenc (54-74) després d’anar a remolc durant tot el partit i abaixar els braços en l’últim quart per acabar perdent de vint punts de diferència. Els bagencs van ser liderats per un efectiu Cumelles, autor de 14 punts.

Després d’anar darrere durant molts minuts i arribar al final del tercer període amb un igualat 46-50, els jugadors locals van desconnectar-se en el tram final. L’equip Santfeliuenc va aprofitar la desconnexió bagenca per ampliar l’avantatge en el marcador i sentenciar el triomf amb un parcial final de 8-24.