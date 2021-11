El Castellnou i la Pirinaica es van veure les cares en un disputat duel que va concloure amb victòria visitant per 0-1. Després d’uns minuts inicials de tempteig per part dels dos conjunts, la possessió de la pilota es disputava per estones, sense que el partit trobés un clar dominador, i les oportunitats de gol apareixien amb comptagotes. Una Pirinaica molt ben situada en les accions defensives rebutjava les poques aproximacions dels locals, que aprofitaven la qualitat dels seus jugadors d’atac per tractar de fer mal als rivals. El primer temps posava punt final a uns 45 minuts inicials sense gaire per destacar. A la represa, els de la Mion van sortir al camp amb més intensitat, pressionant la sortida de pilota del Castellnou i donant més velocitat en les accions del darrer terç del camp. Al minut 64 Codina disposaria de la millor ocasió de tot el partit, i l’atacant manresà no desaprofitaria l’oportunitat per fer el 0 a 1 i posar davant el seu equip, ajustant un potent tir lluny de l’abast de Domínguez. En un partit tan tancat, un gol podia ser suficient per sentenciar el partit. Amb la feina feta, els visitants van fer un pas enrere amb l’objectiu de defensar el gol aconseguit fins que l’àrbitre assenyalés el final del partit.