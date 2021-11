Tots els camins condueixen a Roma, com totes les dades prèvies del duel entre la FE Grama i el Centre d’Esports Manresa conduïen a un hipotètic empat. Una igualada que a punt va ser de no produir-se quan un contracop magníficament executat pels jugadors de Juanma Pons, just quan més premia l’accelerador ofensiu el conjunt blanc-i-vermell, el va culminar Roger García en el momentani 1 a 0. Aleshores, només faltaven vuit minuts per a la conclusió de la confrontació.

Però el CE Manresa es va rebel·lar contra una situació que era inequívocament injusta i, en lloc de destarotar-se, els seus futbolistes es van conjurar per assolir, almenys, l’empat. La determinació ofensiva dels manresans va tenir recompensa cinc minuts després.

Un penal comès per Alan Liesegang sobre Javi López va permetre a Marc Martínez marcar des dels onze metres. El navarclí, que s’havia incorporat al joc només quatre minuts abans, va mostrar a l’hora d’executar la pena màxima la serenor intrínseca als jugadors experimentats. Així, els blanc-i-vermells van sumar un punt que ja semblava inabastable i van mantenir la ratxa d’imbatibilitat fora de l’estadi del Congost.

Tot i això, les estadístiques revelen que el conjunt manresà ha signat un empat en set dels onze partits de lliga que ha jugat fins ara. Els propers partits contra l’últim i el penúltim classificats, el FC Ascó i l’EE Guineueta, són una oportunitat única per adquirir l’hàbit de vèncer.

Al Municipal Nou de Santa Coloma, després d’uns primers minuts caracteritzats per l’equilibri, els blanc-i-vermells es van fer amb la possessió de la pilota i van començar a generar accions de perill. Una espectacular gardela de Noah va posar a prova Guiseris, que, amb dificultats i en dos temps, va atrapar l’enverinada rematada (min 6). Tres minuts després, David Batanero va optar per xutar a porteria tot i estar molt escorat i el porter colomenc va haver de refusar la pilota amb els punys. Moha va rematar de cap per sobre el travesser un servei de cantonada executat per Nil Garrido (min 16) i, finalment, una acció combinativa per l’esquerra protagonitzada per Aleix Díaz i Àlex Iglesias la va culminar el jove lateral amb un xut massa creuat tot i trobar-se en una posició prometedora (min 19).

L’única ocasió dels amfitrions durant el primer acte va arribar al minut 27. Un refús en curt de la defensa manresana va anar a peus d’Oriol Molins i la rematada d’aquest, potent i col·locada, va obligar Òscar Pulido a neutralitzar-la amb una gran estirada a la seva dreta. La rèplica bagenca va anar a càrrec de Nil Garrido (min 39). El seu obús des de la frontal de l’àrea de penal va fregar el pal dret de la porteria colomenca.

La segona meitat es va iniciar amb un inesperat gir de guió. Els jugadors de Juanma Pons es van fer amb la iniciativa ofensiva i als blanc-i-vermells els va costar un munt desempallegar-se del jou dels amfitrions. Però va ser un domini quasi estèril, amb l’excepció dels xuts de Fran Hernández (min 48) i Roger Peris (min 50). Els manresans van revertir la situació poc abans de l’equador d’aquest segon període i una assistència d’Aleix Díaz va permetre a Nil Garrido encarar en solitari Guiseris (min 64). La ràpida sortida del porter va evitar que el xut del navarclí es convertís en gol. Dos minuts després, una volea de Nil Garrido va fregar el travesser de la porteria colomenca. Daniel Guiseris va desviar l’enverinat xut creuat de Pau Darbra (min 67) i, tot seguit, la gardela de David Batanero va sortir ben a prop de l’esquadra superior dreta de la porteria local (min 69). En l’últim tram del partit, no haver marcat el gol del triomf va estar a punt de propiciar una immerescuda derrota.