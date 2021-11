Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori a la casa del davanter del FC Barcelona Ansu Fati a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) dissabte passat a la nit, mentre es disputava el derbi entre el club blaugrana i el RCD Espanyol. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a Efe fonts pròximes al cas, els lladres van desvalisar el pis superior de l'habitatge, on suposadament es van emportar diners, joies i rellotges, malgrat que a la planta baixa s'hi trobaven alguns familiars del futbolista veient el partit per televisió.

Els familiars van avisar cap a les deu de la nit al telèfon d'emergències per alertar que havien sentit sorolls sospitosos a l'habitatge, si bé quan van arribar les primeres unitats policials ja no hi havia cap lladre al pis superior, malgrat que estava regirat.

Segons detalla La Vanguardia, l'internacional blaugrana -que no va jugar el derbi del dissabte perquè està lesionat- ha acudit aquest dilluns a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat del Vallès per a interposar la denúncia pel robatori de diners, joies i rellotges.