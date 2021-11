El CN Manresa lidera la Lliga Catalana masculina de 1a Divisió després d'imposar-se per 7-8 al CN Montjuïc en un partit que va haver de remuntar al darrer quart.

En el primer període ja va quedar clar que els barcelonins complicarien la vida al Manresa, que va retallar el 2-0 inicial amb un penal transformat per Serra. Ambdós equips van desaprofitar diverses jugades de superioritat i els primers vuit minuts van acabar 2-1. El segon temps va seguir el mateix guió, amb dos gols locals i un de manresà, en aquesta ocasió a càrrec de Mayol (4-2 al descans).

En l'equip manresà hi havia la sensació que costaria molt puntuar, però després del canvi de camp el partit va embogir. L'intercanvi de gols va fer que el Montjuïc se situés amb un marge favorable de tres dianes en alguns moments del tercer parcial, però Ruiz, en superioritat, Bianco i Serra van marcar i tot va quedar igual (7-5).

Ja en el darrer quart, una inferioritat ben defensada la va aprofitar Mayol per fer el 7-6 en contratac. Pressió màxima pels locals, que li començaven a veure les orelles al llop. Però el gol de l'empat no arribava. El Manresa va desaprofitar un penal i una jugada de superioritat seguides. Però, finalment, Ruiz va equilibrar el marcador quan encara quedaven 2 minuts i 19 segons pel final. Ambdós rivals van tenir oportunitats per marcar, però Ruiz, en transformar una pena màxima, va posar el 7-8 a l'electrònic que ja no es va moure tot i que quedava 1.08.

FITXA

CN Montjuïc B: Garcia, Liethot, Zerad, López, Lara, Gil, Bruno (1g), Saavedra, Alonso (3g), Marin, Gonzalez (3g), Luengo i Rocamundi.

CN Manresa: Iulian, Bianco (1g), Puerta, Ruiz (3g), Lafoz, Muns, Mayol (2g), León, Pelegrín, Noguera, Estany, X Serra (2g) i Villaró.

Parcials : 2-1, 2-1, 3-3, 0-3.

Àrbitres: Marc Bach i Rafael Calopa. Van assenyalar 11exclusions i 2 penals a jugadors visitants, de les quals els jugadors blanc-i-verds en van transformar en gol una superioritat i els 2 penals. Als locals els van castigar amb 10 exclusions i 3 penals, dels que els manresans van convertir en gol una exclusió i dos dels penals.

Més resultats i classificació a actawp.natacio.cat.