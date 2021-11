El Terra Endins Vilatorrada va sumar la quarta victòria de la temporada en imposar-se al Sant Boi per 73 a 69. Tot i que el partit va estar molt igualat durant tots els períodes, la millor posada en escena dels bagencs en el primer quart va donar a l’equip de Pep Ferre un avantatge de cinc punts que li servirien per anar al capdavant durant tot el duel. Els locals van tenir certes dificultats per aturar el joc interior del Sant Boi, que acabaria amb un 50% d’encert en tirs de dos punts. En canvi en la fase ofensiva, els santjoanencs van brillar des de la línia del 6,75 amb un excel·lent percentatge de triples anotats, el 41%. L’escorta local Joan Pons va liderar el Vilatorrada cap a la victòria amb 17 punts, ben acompanyat per Andreu i Tejero, 13 i 11 punts respectivament. Amb aquest triomf el Terra Endins s’acosta al Sant Boi, rival directe que ocupa la quarta posició de la classificació, amb només una victòria més que els bagencs. Els verds-i-negres, tot i no comptar amb tots els jugadors que formen la plantilla a causa de les lesions, tiren endavant un partit molt complicat a base de caràcter i orgull.