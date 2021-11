Éric Abidal ha utilitzat el seu compte d’Instagram per demanar perdó a la seva dona. L’exjugador i exdirector esportiu del FC Barcelona responia d’aquesta manera a la petició de divorci de la seva dona, Hayet Abidal, després que transcendís una relació entre Abidal i Kheira Hamraoui, jugadora del PSG femení, arran de la pallissa que aquesta va rebre i es descobrís que la SIM del seu mòbil estava a nom de l’exfutbolista.

«Perdona’m. Poc importa la teva decisió, continuaràs sent la dona de la meva vida, i sobretot la mare dels nostres meravellosos fills. Mereixo aquesta humiliació, tot i que m’està matant viu», va escriure Abidal a la seva dona en un missatge públic a Instagram.

Hayet Abidal ha anunciat que li demanarà el divorci després que ell admetés que mantenia una relació extramatrimonial amb la futbolista del PSG, agredida a principis de mes.En un comunicat, els advocats d’Hayet van apuntar que va confessar aquesta infidelitat després que la Fiscalia de Versalles, que investiga l’atac, anunciés que el xip del telèfon de la futbolista estava a nom d’Abidal.

El matrimoni continua vivint a Barcelona.

Coincidència al Barça

Hamraoui i Abidal van coincidir a Barcelona, ja que la jugadora, de 31 anys, va estar en l’entitat catalana del 2018 al juny del 2021 i l’exfutbolista, de 42, va ser director esportiu blaugrana entre el 2018 i el 2020.

Les diferents pistes explorades pels investigadors han acabat apuntant a la seva relació: Hamraoui i la també jugadora del PSG Aminata Diallo, que va presenciar els cops, van sentir dir a un dels assaltants: «Llavors, què passa? Ens fiquem al llit amb homes casats?». La nit de l’agressió, després d’un sopar organitzat pel PSG, Hamraoui tornava a casa en un cotxe conduït per Diallo i en el qual també hi havia una altra jugadora. Els emmascarats van obrir una porta, van treure Hamraoui per la força i la van colpejar abans de fugir.

Pendent d’interrogació

Els investigadors, segons la premsa esportiva francesa, van interrogar Diallo sobre la possibilitat que ella contractés els dos sicaris per lesionar Hamraoui i així aconseguir el seu lloc titular al PSG i consolidar-se en la selecció francesa, ja que totes dues ocupen posicions similars com a centrecampistes defensives. Però Diallo va ser alliberada sense càrrecs després del seu interrogatori i ara s’exploren altres hipòtesis.

Segons han informat mitjans com ‘Le Monde’ i ‘Le Parisien’, la fiscal de Versalles, Maryvonne Caillibotte, ha confirmat que Abidal serà «pròximament» interrogat i no descarta que la dona de l’exfutbolista també sigui convocada.