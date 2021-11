El Covisa Manresa ha informat aquest dimarts que s'ha fet amb els serveis del jugador hispano-dominicà Guille per tal de jugar al primer equip fins a final de temporada. Guille prové del Goal Futsal Club francès. També ha jugat amb la selecció del seu país i, amb anterioritat, va militar al Sala 5 Martorell i al Laguna Cambrils

D'altra banda, el jugador del Covisa Manresa Asís podrà jugar dissabte en el partit de Segona B que enfrontarà els homes de Pau Machado amb el Barceloneta. Després de ser expulsat diumenge a la pista del Gasifred Eivissa, les al·legacions del club bagenc i el video dirigits al jutge únic del comitè de competició han tingut efecte i no hi haurà sanció en forma de partits sense actuar per a l'internacional marroquí.