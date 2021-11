L’equip masculí del CG Puigcerdà continua liderant la lliga estatal després de golejar el Milenio Panthers de Logronyo per 16-6, amb parcials de 4-2, 6-3 i 6-1. Per la seva part, l’esquadra femenina va perdre 3-2 a la pròrroga a la pista del Quimeras Valdemoro, rival per entrar als play-off, i per això va sumar un punt.