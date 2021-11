La victòria et dona el pas directe a les eliminatòries de vuitens de final, però l’empat -i ja no cal dir la derrota- t’obliguen a una jornada final d’infart (i miracle, segons com es miri) a l’Allianz Arena del Bayern de Munic. Després d’un inici de Lliga de Campions desastrós, el Barça de Xavi té aquesta nit l’oportunitat de redreçar el camí i injectar-se una dosi d’autoestima davant d’un Benfica que, a Lisboa, va perforar tres cops la porteria de Ter Stegen. Però no hi seran ni Pedri, ni Ansu ni Dembelé, que encara estan lesionats, ni tampoc els dos noms propis del derbi: l’anoienc Ilias Akhomach i Abde.

«Ho veig com un repte», va assegurar ahir Xavi en la prèvia del partit: «per què pensar en un escenari negatiu quan es pot pensar en un escenari positiu». Una veritat com un temple lluny del ja famós «és el que hi ha» de Koeman. El tècnic egarenc no amaga que el duel d’aquesta nit és una «revenja». Per a l’entrenador, «el Barça no està en un moment per treure pit, però hem de ser positius i valents i anar a l’atac».

Sense Ilias ni Abde

El davanter Ilias Akhomach no podrà repetir el somni de jugar al Camp Nou que va viure dissabte per primer cop perquè arrossega una sanció de la UEFA Youth League, la versió juvenil de la Lliga de Campions. Per la seva part, Ez Abde, que va impressionar amb els seus regats i l’atreviment amb el que va actuar, no està inscrit perquè no porta un mínim de dos anys al club. Sí que està a disposició de Xavi un altre extrem del filial, Nils Mortimer, que sabrà si està convocat quan avui el tècnic doni la llista.

Sobre el Benfica, Xavi va indicar ahir que «tenen un equip molt físic, sobretot al davant, són rivals que et poden anar posant a la teva àrea i el seu entrenador (Jorge Jesús) és molt experimentat i transmet molt caràcter, és un equip amb ànima».

Un dels problemes que es trobarà Xavi és que de moment tan sols té a la seva disposició tres davanters, Memphis, Demir i Luuk de Jong . «Veurem com estan Dest, Ousmane i Sergi Roberto, vénen amb molèsties i estan acabant de recuperar-se. Veurem els entrenaments d’aquesta tarda i demà i decidirem», va explicar sobre les possibles solucions en atac.

A més, va manifestar que «en principi» no hi haurà problemes perquè Busquets, Nico i Mingueza, que es van retirar amb molèsties contra l’Espanyol, puguin entrar en la convocatòria. «Estan bé i arribaran, no hi ha d’haver-hi cap problema», va sentenciar.

També es va mostrar molt satisfet per la resposta de l’afició en el seu primer partit a la banqueta del Barça: «l’ambient que vaig veure dissabte al Camp Nou no l’he vist en la vida. Els afeccionats van estar espectaculars, brillants, els ho vull agrair. Estem molt orgullosos de l’afició, dissabte vaig quedar al·lucinat, hem de donar-los les gràcies. Hi ha d’haver un ambient de pell de gallina».

Després d’haver vist de nou el derbi, Xavi es va mostrar encara més content del rendiment dels seus jugadors que el mateix dissabte. «Vam estar molt bé fins al minut 82. Allí vam perdre el control del partit i l’Espanyol va estar millor que nosaltres durant deu minuts. Crec que vam ser millors i vam merèixer guanyar per més gols», va opinar.

Grimaldo torna a casa

Per al lateral esquerrà Alejandro Grimaldo, el partit d’avui és especial perquè es va formar al futbol base blaugrana però va marxar el 2016 quan va veure que Luis Enrique no comptava amb ell. «Li jugarem al Barça de tu a tu, sortirem a pressionar com sempre i no tindrem por». Sobre el Barça, va reconèixer que «amb l’arribada de Xavi, l’equip ha canviat anímicament, en el derbi es va notar».

El tècnic del Benfica, Jorge Jesus, també va reconèixer que amb l’arribada de Xavi «l’ambient és favorable» al conjunt culé, i va insistir en la idea que el Barcelona sempre és un gran equip i «jugant a casa encara és més difícil». Jesus, declarat cruyffista, jugarà amb un 3-4-3 i pressió alta.