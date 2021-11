El Volei Manresa es va retrobar amb la victòria en la visita del CV Sant Martí: 3-0 i parcials de 28-26, 27-25 i 25-19. Amb una arrencada totalment desajustada, els locals van començar perdent amb un parcial d’un sol punt a onze que augurava una tarda difícil per als de Bosch. El primer temps mort i l’encert en el servei els durien primer a competir i després a igualar el marcador fins a posar-se amb dues pilotes de set que perdrien per a acabar vencent per diferència de dos punts al final.

El segon set va partir amb molt més ordre i contundència però la desconnexió va arribar cap a la meitat del set, ja que l’acumulació d’errors ofensius i la renovada eficiencia visitant va requerir d’un temps mort i un canvi de ritme. La tercera mànega va ser un tràmit i va certificar el triomf bagenc.