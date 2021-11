El nou Barça de Xavi juga més ordenat i amb un estil més similar al que vol l’afició, però continua tenint el mateix gran problema que el de Koeman. No té gol. Li falta qualitat a la davantera. La baixa d’Ansu Fati fa molt mal en una plantilla en què no hi ha cap ariet pur, tret de Luuk de Jong, que no compta. Ahir, amb Dembélé es va generar un focus de perill. A l’espera que avui el club no aparegui amb algun comunicat que torna a estar lesionat, va ser l’únic que va mantenir encesa la flama de guanyar el Benfica, però el gol no va arribar. I l’equip només n’ha fet dos en cinc partits.

Ara caldrà guanyar a Munic en l’última jornada. Sembla que serà a porta tancada, però també ho va ser en els quarts de final del 2020, precisament a Lisboa, i va caure un 2-8. Això, o que el Dinamo, ja eliminat, faci un favor i puntuï a Da Luz. Cal tenir fe per esperar que alguna de les dues coses passi.

Xavi va presentar la novetat del 3-4-3, amb tres centrals a darrere i tota la banda per a Demir a la dreta i un més avançat de l’habitual Jordi Alba a l’esquerra. El motiu era aconseguir una superioritat al centre del camp amb els quatre migcampistes que, en els primers minuts, va arribar gràcies a la pressió blaugrana. Nico i Gavi eren els que es despenjaven a molestar els dos centrals benfiquistes, sobretot el gallec, que de vegades s’equiparava en alçada a Memphis.

Als set minuts va arribar la primera ocasió, quan un molt actiu Demir va tallar per primer cop cap al mig i va provar un xut creuat que Vlachodimos va enviar a córner. El Benfica no sortia del seu camp i cinc minuts després, Araujo roba una pilota al centre del camp, combina amb Nico i s’incorpora a l’atac. Rep l’esfèrica a l’espai i, un pèl arraconat, remata amb l’ànima, però molt desviat. Un xut massa precipitat de Memphis va tancar el primer quart d’hora, després del qual el ritme del Barça va baixar i el Benfica va trobar més sortida.

Tot i això, entre els minuts 25 i el 27 el Barça va trobar dues arribades més, una amb fora de joc final de Gavi i, sobretot, en una contra portada per Nico en què Jordi Alba va xutar massa centrat, a les mans del porter. Els portuguesos, però, són un equip amb recursos i van aprofitar una errada de Lenglet en una marca per fer perill. Primer, Weigl no va estar encertat en passar la pilota a Iarèmtxuk i, sobretot, a la mitja hora, hauria pogut marcar en un córner. Quedarà per a la història la salvada de Ter Stegen a cop de cap del davanter ucraïnès, però també cal dir que ell mateix va generar el problema quedant-se, com sempre, garratibat a la porteria i sense sortir en una alta centrada lateral. En el següent córner, Otamendi va marcar, però la jugada estava anul·lada perquè la pilota havia traspassat la línia de fons.

El tram final d’una vibrant primera part va ser més tranquil, però el Barça hauria pogut anar als vestidors amb avantatge si Demir, en una acció com la del minut 7, hagués apuntat més avall. El seu xut parabòlic i esplèndid va picar el travesser quan tot el Camp Nou ja cantava el gol.

L’esperança Dembélé

L’inici de la segona part no va ser bo, amb uns locals menys pressionants, tot i que Memphis va poder marcar a passada de Busquets. El neerlandès va fer un retall de més i Almeida li va prendre la pilota.

El Benfica va canviar el davanter i va fer entrar l’uruguaià Darwin Núñez, que va generar dues accions perilloses acabat de sortir. Xavi no va voler esperar més i va introduir Dembélé al camp. L’efecte va ser immediat i, en una de les primeres accions, va centrar perquè De Jong rematés de cap i Vlachodimos evitès el gol.

El Barça es va instal·lar en camp contrari, però no trobava els forats. Cada cop hi havia més cansament i Jorge Jesus, el tècnic visitant, va fer entrar Lazaro per controlar Dembélé. El partit esllanguia quan, al minut 86, una centrada d’Alba és rematada per Araujo, que havia pujat a rematar un córner , a la xarxa. Celebració interrompuda per la bandera de l’assistent. Fora de joc i el central lesionat, per rampes, celebrant el no-gol.

El tram final va ser una bogeria. Otamendi va impedir una rematada de Dembélé quan es plantava sol davant del porter, Piqué va rematar un córner a fora i, en l’última acció. Seferovic va enviar increïblement l’esfèrica desviada quan ja havia superat Ter Stegen. Tant de bo se n’hagi de recordar, però ara mateix no sembla probable.