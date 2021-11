Els altres dos equips de la lliga espanyola que van jugar ahir, el Sevilla i el Vila-real, no tindran fàcil, com el Barça, el seu accés als vuitens de final de la Lliga de Campions. També depenen d’ells mateixos, però també hauran de fer bons resultats lluny dels seus estadis per poder passar a les eliminatòries.

Els castellonencs van caure ahir contra el Manchester United (0-2) en un partit que van dominar a la primera part però en què van ser víctimes d’una errada entre Rulli i Capoué que va provocar el gol de Cristiano Ronaldo al minut 78. Al 90, amb l’equip a l’atac, Sancho va fer el segon que classifica els red devils, on ahir debutava Michael Carrick a la banqueta. Encara sort que l’Atalanta no va ser capaç de guanyar a Berna (3-3) contra el Young Boys. Els bergamascos van salvar un punt amb un gol de Muriel al final. En l’últim partit, a territori llombard, el Vila-real en té prou amb un empat per passar.

Qui haurà de vèncer serà el Sevilla a Àustria. Ahir, l’equip de Lopetegui va derrotar el Wolfsburg per 2-0, amb un gol de Jordán a l’inici i un altre de Rafa Mir en el descompte, però queda en tercera posició del grup pel triomf del Lilla per 1-0 respecte del Salzburg, amb anotació del canadenc Jonathan David. Si no guanya en el darrer partit, l’equip andalús quedarà fora de la Champions i, possiblement, també de la Lliga Europa.

En els altres grups, en el del Barça el Bayern va guanyar el Dinamo per 1-2, ja sense res en joc, amb gols de Lewandowski i de Coman a la primera part i de l’ucraïnès Garmash a la represa.

En el grup H, el Chelsea va situar-se primer de grup i va assegurar el primer lloc en cas d’empat amb la Juventus, a qui ahir va golejar per 4-0 amb gols de Chalobah, James, Hudson-Odoi i Werner. Els anglesos hauran d’intentar vèncer en l’últim partit el Zenit, que ahir només va empatar a Malmö (1-1), però es va assegurar una plaça per a la Lliga Europa. Com a dada curiosa, Rieks va anotar el primer gol dels suecs en tota la primera fase.