El ral·li 2000 Viratges tornarà durant els propers dies a les seves essències per celebrar l’edició del 60è aniversari. Ajornada el 2020 per culpa de la pandèmia, però pensada ja des de molt enrere, la prova, organitzada pel Biela Club Manresa, recupera el format de les dues jornades que ja va tenir durant els anys vuitanta del segle passat i combina la tradició de trams històrics, com el de les Vilaredes, com d’altres de recent descobriment, com els propers a Cardona.

Tot sense oblidar una part competitiva que ha de generar nous campions la matinada de diumenge per coronar la cursa més antiga organitzada per la mateixa entitat de l’Estat. D’aquesta manera, la prova disposarà de diversos focus d’atenció entre el Bages i el Berguedà. L’arrencada, demà a la tarda, serà davant del frankfurt Cal Xavi, a Manresa, amb direcció a Artés, on arriba la primera de les novetats.

Davant de les cases

I és que el primer tram serà la pujada d’Artés a Calders, amb sortida a prop del parc tancat del passeig Diagonal de la vila bagenca i un itinerari cronometrat de 2,345 quilòmetres que, com explica el president del Biela Club, Toni Ramos, «passarà en una bona part pel costat mateix de les cases». Serà una manera d’acostar la cursa al públic, per al qual Ramos demana «que tingui seny» durant els dos dies, en el decurs dels quals no hi haurà restriccions pandèmiques evidents.

Ramos explica que «ja teníem pensat el ral·li del seixantè aniversari, però la pandèmia no ens el va deixar fer l’any passat. Potser hauríem pogut, però amb molts problemes i sense poder fer tot el que voldríem. Per això vam decidir deixar-ho per ara i afrontar-lo encara amb moltes amb més ganes de preparar-lo».

Així, el 2000 Viratges del 2021 tindrà nou trams per als quals s’hi passarà dues vegades. Demà, a part del d’Artés, «n’hi haurà dos de clàssics, com el de Talamanca i el de Rocafort», de 8,73 i 6,69 km, respectivament. Aquests seran tots nocturns, com el 60% del ral·li, una de les característiques habituals durant la seva història a causa de les dates del mes de novembre en què se sol celebrar.

Dues parts en un dia

Després que els cotxes hagin descansat al parc tancat d’Artés, s’afrontarà la segona jornada. Primer, amb tot un clàssic, el tram de les Vilaredes, d’11,1 quilòmetres, «el que s’ha disputat més vegades a la història, amb un total de 43». La comitiva farà cap a Cardona on n’apareixeran, en canvi, dos de nous. «Vam descobrir el de la Flaüta i el de la Font en la 59a edició i hem decidit repetir. En el segon, a més, hi haurà veïns de Cardona que el podran veure fins i tot des de casa». Ho facilitarà el fet que siguin els únics que es disputaran amb la llum del sol.

Els cotxes es reagruparan a Cardona i tornaran a Artés per dirigir-se al Berguedà. Allà arribarà «la part decisiva, amb els trams de Taurons, Galera i Puig-reig», més de 53 quilòmetres, si es compten els dos passos, que han de determinar els guanyadors de totes les categories. L’entrega de premis serà al voltant de la una de la nit, novament a Cal Xavi.

Ramos espera que «el temps ens respecti i no hi hagi les pluges dels últims dies, que ens complicarien molt la vida, tant esportivament, com des del punt de vista organitzatiu».

Pel que fa als campionats, es decidirà el de Catalunya, pel qual competeixen Eduard Pons i Albert Orriols, amb una petita possibilitat per al pilot del Biela Aleix Vila. També s’hi juguen el Volant RACC, amb el també pilot de l’entitat organitzadora Rubén Muñoz com a líder. El Biela també aspira a recuperar el ceptre de la millor organització del campionat, després d’haver guanyat el premi els set primers anys. Ramos és optimista sobre el fet que en aquesta edició el recuperaran.