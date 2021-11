La finca de Les Comes de Súria serà l’escenari de la festa de final de temporada de l’enduro, l’EnduRoc, que es compta que aplegui més de 700 participants entre professionals i aficionats, unes xifres que igualaran les de l’any d’abans de la pandèmia. Les curses acolliran més de 22 categories de participants de tot tipus, des de professionals, a aficionats i nens, en un circuit de gairebé 40 quilòmetres preparat per a l’ocasió. Dissabte s’hi farà una superpole i diumenge s’hi farà la cursa, amb presència de grans campions com Josep Garcia, Jaume Betriu o Mireia Badia.