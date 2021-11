Els dos primers jugadors del Baxi Manresa en jugar en les finestres FIBA amb els seus equips van tenir sort diversa en el debut. El belga Ismaël Bako va contribuir al triomf de Bèlgica a la pista d’Eslovàquia i el finlandès Elias Valtonen no va poder fer res per impedir la derrota del seu equip al camp de Suècia. El letó Marcis Steinbergs no va entrar a la convocatòria de la derrota de la seva selecció a Sèrbia (101-100). A Levice, Bèlgica va vèncer Eslovàquia per 57-83, amb 6 punts i 5 rebots del pivot en 20 minuts en joc. Bèlgica jugarà diumenge contra els serbis a Mons. Per la seva banda, Finlàndia va ser dominada per Suècia (72-62), amb 3 punts i 5 rebots del jugador del Baxi,que diumenge jugarà a casa contra Croàcia.