El Covisa Manresa rep avui (18.30 h) l’equip que està empatat a punts amb ell a la classificació, un Barceloneta amb el qual es juga la quarta posició. Els bagencs, que podran comptar amb Asís, després que no se’l castigués amb cap partit de sanció per haver estat expulsat a Eivissa, tenen el dubte de Josan, que ha patit dues lesions en pocs dies. Per contra, debutarà Guille després d’haver estat presentat.

Els homes de Pau Machado es mantenen imbatuts al Pujolet i juguen contra un conjunt, el d’Óscar Redondo, que només ha perdut un dels cinc partits que ha jugat lluny de la seva pista, precisament a Martorell. Machado declarava, abans del partit, que «juguem contra un equip que té molta cura de la pilota i duríssim defensivament. Tenen una de les millors plantilles del grup».

A la mateixa hora, el líder, el Sala 5 Martorell també juga a casa contra un Ripollet situat a la zona baixa. Els homes de Víctor González no volen confiances com la que li va costar la derrota contra el Natació Sabadell fa quinze dies.