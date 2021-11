El Covisa Manresa va perdre al Pujolet davant de la Barceloneta (1-3). El conjunt manresà no va mostrar la seva millor versió i es va veure superat per una Barcelona que va ser superior.

L’equip visitant va aprofitar una errada tàctica dels manresans per avançar-se amb un gol de Rachid al minut 8 de joc. En l’últim minut de la primera meitat l’àrbitre no va deixar continuar una jugada que va acabar amb gol de Lavado i va xiular una falta prèviament. A la represa la dinàmica va continuar igual. Els bagencs no van entrar en el partit i els barcelonins van ampliar les distàncies amb un gol al contraatac (minut 27). En els últims deu minuts, els locals van fer un pas endavant i van dominar. Ambrós va retallar distàncies amb un contraatac finalitzat al segon pal (minut 34). Quan millor estava el Covisa, tot i està condicionat per tenir cinc faltes des del minut cinc de la segona meitat, la Barceloneta va sentenciar amb una jugada individual obra de Moha (minut 37).