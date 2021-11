L’Igualada Rigat va tornar a la lliga amb una dura derrota a casa contra un Lleida que va avançar-se a la segona meitat, després d’una primera amb ocasions per les dues bandes, i que no va afluixar a mesura que anaven entrant les boles a la porteria d’Elagi Deitg. Els igualadins van notar molt negativament el gol de Jordi Badia a l’inici de la represa i no van tenir capacitat de reacció, davant de l’encert del conjunt lleidatà, molt més experimentat. Ni el gol final de Gerard Riba, ja en l’últim minut de l’enfrontament, no amaga un mal resultat.