La selecció de Catalunya va finalitzar en vuitena posició al Campionat del Món C-15 de futbol sala, que va tenir lloc al Paraguai amb la presència del jugador de l'AE Sallent Yassir Abbadi en les seves files. "Considero que hauríem d'haver estat entre les cinc millors seleccions del món, però la pressió, els nervis i el cansament físic han fet que la nostra, que va anar de menys a més en la fase classificatòria, posteriorment arribés als encreuaments amb les forces justes per competir contra Colòmbia als quarts de final i després Uruguai i Mèxic en la lluita pels llocs 5 al 8", va comentar el seleccionador Ammar Mohadr.

Catalunya va participar en el campionat amb un equip propi perquè aquesta branca del futbol sala no depèn de la FIFA. Per aquest motiu, la Federació Catalana de Futbol Sala va poder enviar una selecció al Paraguai en un mundial que estava previst per l'any passat però es va haver d'ajornar per culpa de la pandèmia.

En la fase inicial, Catalunya va quedar segona del seu grup en perdre amb Brasil (11-2), empatar amb Mèxic (2-2) i guanyar el Canadà (8-1). Aleshores, als quarts, va perdre per 7-2 contra Colòmbia, motiu pel qual va haver de lluitar per la cinquena plaça. Primer va perdre amb l'Uruguai per 1-0 i, després, amb Mèxic per 2-1.

"Els únics equips que ens han guanyat per un resultat ampli han estat els finalistes del torneig, Brasil i Colòmbia", va destacar Mohadr. El títol va ser pels brasilers, que van vèncer a la final per 3-1. El seleccionador està convençut que arribarà aviat un Mundial en el que Catalunya "donarà la sorpresa, ja que proposem un futbol sala diferent, amb possessions llargues".

Per la seva part, Dani Vives, president de la federació catalana, va afirmar que "estem contents amb el treball del cos tècnic i dels jugadors, que cal tenir en compte que eren més joves que els d’alguns rivals, perquè vam seguir treballant amb la base dels que van disputar el Mundial C13 fa dos anys. Segons Vives, Catalunya “ha donat molt bona imatge, i puntualment potser ens ha faltat una mica més de físic i d’experiència per haver pogut acabar en el cinquè o sisè lloc”.

D'altra banda, Vives també va destacar la feina feta als despatxos per la federació catalana. En els dies previs al torneig, el dirigent va ser nomenat president per Europa de l'Associació Mundial de Futsal durant l’assemblea general de l'organisme celebrada a Paraguai.

Els dos següents tornejos internacionals seran el Mundial C17 masculí, que tindrà lloc a Xile a l’octubre de l’any vinent, i el Mundial absolut femení, previst per al novembre del 2022 a Colòmbia.