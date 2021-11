Un punt sumat dels últims nou disputats. Les lesions de Franco Nantez i Pedro J. Calvo, unides a les baixes de llarga durada de Martí Just, Joan Altimira i Guillem Vilà, han minvat de forma evident el potencial de l’equip dirigit per Carlos López. En conseqüència, el CF Igualada va encaixar la segona derrota seguida al terreny de joc del Vilanova CF (1 a 0). Els blaus van aconseguir inicialment la possessió de la pilota en un partit caracteritzat pel predomini dels sistemes defensius d’ambdues formacions sobre el joc ofensiu de l’oponent. Tot i això, la millor ocasió del primer període va ser blava: Soufian Grana va rematar per sobre el travesser en excel·lent disposició (min 25).

A la represa, les accions de perill tampoc van sovintejar, però Gerard Ortiz va materialitzar una jugada aïllada (min 65). El gol en contra va esperonar els igualadins, però un xut de Joel Méndez a les mans del porter local Mario Méndez (min 82) va ser l’ocasió més perillosa dels anoiencs.