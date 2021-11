El Gironella va superar per la mínima el Sallent en un partit on cap dels dos conjunts va poder mostrar la seva millor versió. Tot i que els locals es van avançar en les primeres comparses del joc, amb un gran gol del davanter gironellenc Uribe, els bagencs van estar dins del partit fins a l’últim instant. Després del gol inicial, el Gironella va gaudir d’una clara oportunitat a l’equador del primer temps, que Santmartí va enviar al pal. El Sallent avisava amb una transició ràpida de Torres a l’esquena de la defensa, però Vidosa va aturar el mà a mà. Ja a la segona meitat, els locals van tenir tres ocasions de gol molt clares per sentenciar el partit, però els golejadors de l’equip berguedà no van estar encertats de cara a porteria per ampliar la diferència de gols i deixar pràcticament sentenciat el partit. En els minuts finals el Sallent va fer un pas endavant, va avançar les línies de pressió i va ser més agressiu en les jugades a pilota aturada. Un llançament de córner que no va trobar porteria i la rematada d’una falta lateral que Vidosa rebutjava posava la por al cos del Gironella. Tot i això, els locals van gestionar molt bé els darrers minuts per tancar el partit amb un resultat favorable i sumar una altra victòria.