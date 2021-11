El Grup Via CB Artés va perdre a casa davant d’un efectiu i superior UE Mataró (72-88). Els jugadors de casa van competir durant la primera meitat, però a la represa es van veure sorpresos per un equip visitant que va ser capaç de sentenciar. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada amb intercanvis de cistelles. Els atacs es van imposar a les defenses i al descans els mataronins dominaven per un mínim 37-40. A la represa, els locals no van poder ajustar la defensa i el Mataró va poder sentenciar amb un gran encert. En el darrer període, i amb el marcador coll avall, els artesencs van abaixar els braços i van acabar perdent per 16 punts de diferència. La setmana vinent l’Artés visitarà la complicada pista del CB Vic.