L’Esparreguera s’ha imposat per 62-71 al Monbus Igualada en un partit molt igualat que s’ha decidit en el darrer quart, on els del Baix Llobregat han aconseguit desenvolupar el seu millor joc per sentenciar la victòria. El partit va començar amb molta intensitat, amb un intercanvi de cistelles entre els dos equips que mostrava la importància del duel, en què s’enfrontava el segon contra el tercer classificat. La igualtat era la tendència dominant dels primers minuts. L’Esparreguera agafava un avantatge de tres punts al descans, que es mantindria a l’inici del darrer i decisiu període. Amb tot per decidir, els visitants van posar una marxa més i van fer un parcial d’11-17 que trencaria el partit, amb un encert del 44% des de la línia de tres punts. L’Igualada va competir molt bé durant trenta minuts, però va ser incapaç d’igualar la intensitat defensiva que el seu rival va establir sota la cistella, que va deixar els anoiencs amb una anotació molt baixa.