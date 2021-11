El Navàs no va poder superar un Santfeliuenc increïblement encertat en el tir exterior, amb un 58% d’èxit des de la línia del 6,75, factor clau per desnivellar la balança en contra dels bagencs. El partit va ser molt disputat durant els primers tres quarts, on el Navàs va fer mostra un cop més d’una molt bona defensa que dificultava els atacs del rival, encara que els jugadors d’Isidre Suau no van estar molt encertats en el tir. El Navàs entrava a l’últim període un punt per sota, però la pluja de triples del Santfeliuenc va posar punt final a totes les opcions dels navassencs de poder aconseguir la victòria.