El Navàs dona continuïtat a la imbatibilitat, tot i no haver pogut superar el Fruitosenc en un apassionant duel que va acabar amb empat a zero. Els locals sortien al terreny de joc amb una millor posada en escena que els seus rivals, van dominar la possessió de la pilota en zones pròximes a la porteria d’Artigas. El Fruitosenc optava d’inici amb un bloc baix que dificultés la generació d’espais a l’esquena de la defensa visitant, però amb el pas dels minuts els blancs- i-verds van perdre la por i van avançar les seves línies de pressió, van disputar la possessió al Navàs i van començar a generar alguna ocasió de gol. A la segona meitat es va viure un partit més igualat, sense un clar dominador, on els dos equips sortien amb l’objectiu de fer gol. El partit va agafar un ritme trepidant, amb ocasions de gol per part dels dos conjunts. El centre del camp va perdre protagonisme i les jugades se situaven a prop de les àrees en un duel molt entretingut de veure per als aficionats que van anar a La Devesa. Era difícil de pensar que un partit amb tantes ocasions acabés amb un empat sense gol, però els atacants dels dos conjunts bagencs no van estar prou encertats per trencar la igualtat inicial. Al final de l’enfrontament Navàs i Fruitosenc es repartien un punt que els dos equips donaven per bo.