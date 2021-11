Dos mesos i mig després, els aficionats del CE Manresa van poder tornar a celebrar una victòria del conjunt blanc-i-vermell al seu feu. Els manresans es van imposar en el segon i últim partit disputat al Municipal de Sallent al cuer FC Ascó (2 a 0).

El triomf permet a l’equip dirigit per Ferran Costa mantenir-se a tres punts del quart i el cinquè llocs, places que donen accés a la disputa de les fases d’ascens. Els propers partits al terreny de joc de l’EE Guineueta i a casa contra l’EC Granollers, coincidint amb la inauguració de la nova gespa artificial de l’estadi del Congost, són propicis per incrementar el bagatge de victòries acumulades durant la primera volta de la lliga.

Els blanc-i-vermells només van tardar 47 segons a adquirir avantatge. Els jugadors de Germán Inglés van gosar pressionar en la segona jugada del partit i una descompensació del seu sistema defensiu va propiciar una penetració d’Uri Pérez com a extrem dret. La seva centrada a la frontal de l’àrea de gol la va rematar al fons de la xarxa Noah, lluint el seu instint golejador. L’equip de les Terres de l’Ebre no va encarar adequadament aquesta adversitat i es va desdibuixar en defensa, a la vegada que els amfitrions accentuaven la seva vocació ofensiva. Un servei en profunditat d’Uri Pérez envers Noah va propiciar una sospitosa caiguda del davanter davant la sortida del porter Álex Verdejo (min 9), però l’àrbitre no va considerar l’acció com a punible. Quatre minuts després, Nil Garrido va executar un servei de falta des de l’exterior de l’àrea de penal que va sortir ben a prop del travesser de la porteria asconenca i una pilota rematada de cap per Moha, arran d’un córner executat per Pau Darbra, el va fregar (min 18). La passada de Noah envers Javi López que el lateral Rosales va tallar possiblement amb les mans (min 28) va posar el punt final a la fase del partit en què el públic va poder gaudir de la millor versió del seu equip. L’única rematada a porteria dels visitants en aquest primer acte va ser un xut llunyà d’Ion Perelló (min 33).

Els blanc-i-vermells van generar dues ocasions de gol a l’inici de la represa: les rematades de cap de Noah (min 47) i Javi López (min 48) no van acabar al fons de la xarxa i en els minuts següents els asconencs van evidenciar que s’havien reorganitzar de forma efectiva, tot i que una centrada de Putxi amb l’esquerra des de la posició d’extrem dret que no va trobar rematador es va estavellar al pal dret de la porteria visitant (min 54). Òscar Pulido va conjurar el xut de Marcel Messeguer (min 56), que al final del duel va esdevenir l’única ocasió de gol generada pel FC Ascó. Tot i el lideratge, mobilitat i serveis de Pau Darbra, el gol de la sentència no es va produir fins al minut 79. Excel·lent servei de falta executat per l’interior de Tiana a l’àrea per tal que Noah certifiqués el triomf amb una rematada inapel·lable al primer pal.