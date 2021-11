Transcendent victòria del CE Manresa al feu del quart classificat, la FE Grama (0 a 1), que permet a l’equip dirigit per Edu Berrocal pujar fins a la tretzena posició a la classificació. La solvència defensiva dels blanc-i-vermells va ser fonamental per imposar-se en un partit d’alta exigència física i mental. L’equip de Santa Coloma de Gramenet, immers en la lluita per l’ascens, va dur la iniciativa ofensiva durant la primera part. La bona resposta dels manresans va propiciar que els amfitrions generessin accions de perill, però no ocasions de gol. A la represa, els visitants van aprofitar els espais que deixaven els colomencs en intensificar el seu atac. Daniel Barrera i Édgar Lozano van malbaratar a l’hora de rematar dues bones jugades individuals, però el primer va aprofitar, uns minuts després, una notable acció combinativa per l’esquerra de l’atac blanc-i-vermell per donar avantatge al seu equip. Després, el CE Manresa va saber gestionar l’allau ofensiva colomenca.