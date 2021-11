El pilot osonenc Albert Orriols, al volant d’un Skoda R5 amb Pere Requena de copilot, es va adjudicar aquest cap de setmana la 60a edició del Ral·li 2000 Viratges, organitzat pel Biela Club Manresa a carreteres del Bages i el Berguedà. El públic va poder seguir de nou les evolucions dels vehicles després que la pandèmia impossibilités la celebració de la cursa l’any passat, i es va exhibir un cop més el gran ressò que té el certamen a la Catalunya Central.

«Encara és d’hora per valorar si l’any vinent tornarem a repetir el format de dues jornades», va explicar Toni Ramos, president del Biela Club Manresa: «El ral·li ha estat espectacular, als pilots i als espectadors els ha agradat molt i hem pogut recuperar trams antics, però el cost humà i econòmic és alt». La dificultat logística de muntar una cursa com la que es va viure entre divendres i dissabte s’explica amb xifres com les 450 persones que són necessàries perquè tot funcioni bé.

La pandèmia va ajornar la celebració dels 60 anys del ral·li però no les idees ni l’empenta de la junta del Biela. «Ja feia uns quants anys que hi anàvem introduint canvis per arribar a les sis dècades i recuperar l’essència del 2000 Viratges», va indicar Ramos. La gran novetat, el retorn a la doble jornada de competició, amb l’inici del divendres a Manresa i el final del dissabte, passada la mitjanit, a Puig-reig.

Un altre dels punts forts del 60è 2000 Viratges va ser la reedició de trams mítics com les Vilaredes, Talamanca-Rocafort i la Guàrdia, tot un referent, aquest darrer, dels primers anys de la cursa. «N’hi ha que perden l’essència perquè es reasfalten les carreteres, es perden les imperfeccions que són tan interessants per als pilots, algun revolt, canvis de rasant...», va anotar Ramos.

Tot aquest còctel de novetats es va afegir a la incertesa i la igualtat en el terreny esportiu, ja que la majoria de campionats catalans s’havien de decidir al 2000 Viratges. I l’equilibri de forces que han mostrat els pilots capdavanters es va repetir a la cursa del Biela fins al punt que, quan només faltava un tram per disputar, els darrers 6 km d’un total de 150, els dos primers classificats estaven empatats fins a les dècimes de segon.

El campionat, en aquell moment, ja estava decidit a favor d’Eduard Pons i Alberto Chamorro (Skoda Fabia), però el triomf en el 2000 Viratges penjava d’un fil. I a la meta de Puig-reig es va acabar imposant el Skoda R5 d’Albert Orriols i Pere Requena –que es va anotar el millor temps en vuit dels divuit trams– per només 3 segons i mig. Més emoció, impossible, i un gran final per al ral·li.

La tercera plaça va ser per a Xavier Domènech i Axel Coronado (Porsche 997), mentre que Aleix Vila i Jaume Poch (Peugeot 106) van deixar el pavelló de l’entitat organitzadora ben alt amb una remarcable quarta posició final. Un altre dels representants del Biela va ser el Renault Clio d’Alejandro Mauro i Diego Sanjuan, que va ocupar l’onzena posició de la classificació general.

Muñoz, 2n al Volant RACC

La temporada automobilística catalana va abaixar el teló un cop més en el ral·li amb més trajectòria dels que tenen lloc a l’Estat organitzats per una mateixa entitat. Hi havia moltes incògnites per resoldre i una d’elles era qui s’enduria el triomf final del Volant RACC, categoria a la qual hi aspirava un pilot del Biela, Rubèn Muñoz.

Al volant d’un Peugeot 208, i amb Javier Martínez de copilot, va ser el més ràpid però no en va tenir prou per superar el duet format per Ferran Aymerich i Èric Bellver, que en tenien prou amb puntuar en segon lloc als trams, que també computaven per a la classificació final, per assegurar-se el títol. Muñoz ha fet una part final de campionat esplèndida, amb diverses victòries, però no ha pogut passar d’una segona posició que, d’altra banda, és un excel·lent resultat.

«Feia anys que no es veia tanta igualtat en els ral·lis», va afirmar Toni Ramos, referint-se a la incertesa que ha dominat la primera temporada postpandèmia. Un cop superat el repte del 60è aniversari, des del Biela hi ha moltes ganes de continuar allargant la reeixida història del ral·li «Ara toca descansar i desconnectar, i després de festes ja ens hi tornarem a posar», va afegir el president de l’entitat, que va voler remarcar el suport dels ajuntaments de Manresa, Artés –localitat on va tenir un tram dins del seu traçat urbà–, Cardona i Puig-reig.