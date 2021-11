El júnior del Catalana Occident va obtenir una victòria treballada al Nou Congost davant d’un combatiu CB Tarragona (92-66).

El conjunt manresà, amb un joc coral, va imposar-se enfront d’un equip visitant que va estar condicionat tot el partit per les faltes del seu jugador més determinant, Ousmane Ndour.

Els primers minuts del primer període van ser de tempteig per als dos equips. Els jugadors manresans i tarragonins van fer uns intercanvis de cistelles però sense cap dominador clar. Els tarragonins van agafar una embranzida en el tram final i tenien un avantatge de vuit punts, però els jugadors de Pere Romero van reaccionar i van finalitzar el quart tan sols tres punts per sota (18-21).

En el segon període, els manresans van sortir amb més de ritme i, gràcies a un encertat Ferran Torreblanca en el tir exterior (autor de 14 punts), van poder escapar-se en el marcador.

El visitant Ndour carregat amb tres faltes no va poder ajudar el seu equip i el CB Tarragona va marxar al descans amb un resultat coll avall (41-33). A la represa, l’equip visitant va sortir amb totes les seves armes damunt del parquet, però de nou el jugador Ndour amb la seva quarta falta personal va deixar un equip tarragoní tocat. En els darrers tres minuts del tercer període, els jugadors del Catalana Occident van sentenciar la victòria amb un parcial de 15-2.

Es va arribar al final del tercer parcial amb un favorable 65-48 per als manresans. En el darrer i definitiu període, els jugadors de Tarragona van sortir amb la intenció de lluitar fins al final. Els jugadors bagencs no van afluixar i van ampliar les distàncies en el marcador de mica en mica davant d’un equip visitant que en els darrers minuts va abaixar els braços i ja no va competir més.

Cal destacar que hi va haver sis jugadors del Catalana Occident que van anotar més de 10 punts.

Després de tretze jornades, l’equip entrenat per Pere Romero suma la novena victòria del curs. La setmana vinent els jugadors del Catalana Occident es desplaçaran a la complicada pista del UE Mataró.