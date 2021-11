La migcampista total del Barça del triplet, la molletenca de 27 anys Alèxia Putellas, va rebre anit a París la Pilota d’Or en una gala de marcat color blaugrana. Tot i que el primer equip masculí no viu precisament el seu millor moment, i l’economia del club està per terra, el president Joan Laporta va presenciar des de la platea del Teatre de Chatelet com Putellas recordava l’aniversari de l’entitat en el moment de fer història, Pedri recollia el guardó al millor jugador sub-21 (pocs dies després de rebre el Golden Boy) i Leo Messi conqueria el trofeu que lliura France Football per setena vegada gràcies, sobretot, al triomf a la Copa Amèrica amb la selecció argentina. I, una mica també, pels seus últims gols vestit amb la samarreta blaugrana.

«El destí ha volgut que justament avui sigui el 122è aniversari del Barça, és un privilegi estar aquí representant el club. Moltes felicitats culés», va dir Alèxia en català després de rebre la Pilota d’Or de mans de Kyllian Mbappé en una vetllada que van presentar l’exjugador Didier Drogba i la periodista Sandy Heribert. La catalana es va mostrar en tot moment molt emocionada, va esbufegar de sentiment en veure el vídeo enregistrat al seu domicili amb la mare i la germana -i amb les imatges del seu poble natal subtitulades com a «Mollet del Vallès (Catalunya)»- i es va haver d’aturar un moment abans de recordar la figura del seu difunt pare.

«Aquest premi és és un premi individual, però jo ho sento com un èxit col·lectiu», va destacar l’11 del Barça després d’agrair el guardó a totes les companyes amb les que ha jugat i amb les que formen el Barça que la temporada passada va guanyar la lliga, la Copa i, sobretot, la primera Lliga de Campions de la història del club.

Messi fa més gran la llegenda

L’altre gran protagonista de la 65a edició de la Pilota d’Or va ser Leo Messi, que la va conquerir per setè cop, una fita única ja que Cristiano Ronaldo es va aturar en la cinquena. En presència de la família, i amb els seus empolainats tres fills en primera fila, l’argentí va tenir paraules d’agraïment tant pel Barça com el PSG i, sobretot, els companys i tècnics de la selecció argentina. I va demanar a France Football que sigui generós i lliuri a Robert Lewandowski la Pilota d’Or que li hauria correspòs fa un any si la pandèmia no hagués dut l’organització a suspendre la celebració del premi.

El davanter del Bayern, que va ser reconegut com a golejador de l’any, va acabar segon en una llista que van completar Jorginho -el migcampista campió d’Europa amb el Chelsea i amb Itàlia-, Benzemá i Kanté. El guardó per al millor porter va ser per l’italià Gianluigi Donnaruma i el de millor club se’l va endur el Chelsea.