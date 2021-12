El Camp Nou estarà acabat el 2025. I el nou Palau Blaugrana s’estrenarà el 2028. Els terminis es van allargant en el temps i es confirma que el primer equip del Barça jugarà fora de l’estadi la campanya 2023-24. La directiva de Joan Laporta acaba d’establir nous terminis que semblen ferms, una vegada redefinit el projecte. L’obtenció dels diners per executar les obres, el problema més delicat, està a un pas. A un clic.

El clic que faran milers de socis del Barça el 19 de desembre, en el primer referèndum telemàtic, només telemàtic, que organitzarà el Barça. Amb la seva decisió hauran de ratificar el ‘sí’ que ja va donar l’assemblea de compromissaris el 23 d’octubre, en donar permís a la junta per gestionar l’obtenció d’una quantia màxima de 1.500 milions d’euros. Aquell dia només van votar el 8% dels compromissaris convocats.

Aquesta vegada, la junta confia que la participació augmenti substancialment. La dificultat que els socis de més edat participin pot quedar compensada pel fet que, per primera vegada en la història, els socis que viuen a l’estranger hi podran participar tecnològicament i no només presencialment.

Gestions prèvies

Els socis hauran de complir una sèrie de requisits previs abans del 7 de desembre.

En primer lloc, actualitzar i verificar les dades personals que consten al club, com el correu electrònic, el telèfon, la clau de soci que figura al carnet, el codi personal pin i la data de naixement. Aquestes tres últimes dades seran necessàries el dia de la votació del 19 de desembre.

No es tem, per contra, que perilli l’aprovació. Ja no es necessiten els 2/3 d’acceptació que es requerien en l’assemblea. N’hi haurà prou amb la majoria. Les previsions estimen que els socis votaran en un 75% afirmativament. En l’assemblea el percentatge va arribar al 89%.

«Els socis van estar a l’altura en prendre una decisió de gran importància. Van entendre que es tracta d’una oportunitat, que no és una despesa, sinó una inversió», explicava Laporta, justificant l’enorme inversió en els substancials beneficis que se n’obtindran: uns 200 milions anuals. Necessaris, segons el president, «per continuar creixent i competint a un gran nivell».

La campanya 23-24, a fora

El termini de tres anys per culminar la reforma del Camp Nou (finals del 2025) implica que el primer equip haurà de jugar una temporada fora de l’estadi. No se sap encara on. Sí que se sap que serà la campanya 23-24, segons va precisar Ferran Reverter, el director general. En la primera, la 22-23, l’equip jugarà amb una part de la graderia tancada, una cosa que es repetirà en les dues posteriors (24-25 i 25-26). Laporta va suggerir fa unes setmanes que pogués ser a Sant Joan Despí mitjançant l’ampliació de l’Estadi Johan Cruyff. L’opció més plausible és anar a l’Estadi Olímpic de Montjuïc.

La reforma del Camp Nou costarà, això no ha canviat, uns 900 milions. La construcció del Palau Blaugrana –s’hi inclouen un segon pavelló, la pista de gel i l’aparcament d’autobusos– s’estima en 420 milions. La urbanització i el campus ascendeix a 100 milions, més 60 milions més que costarà el pla metropolità.