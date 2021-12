Victòria de pes del Volei Manresa davant el CV Llars Mundet per 3-1 (19-25, 25-18, 25-22 i 25-15) en partit de la Primera Divisió catalana femenina, un resultat que dóna a les locals esperances d’entrar al play-off d’ascens.

L’equip dirigit per Sergi Gonzàlez va sortir amb novetats al 6 inicial per donar descans a unes jugadores molt carregades per l’exigència de la competició. El primer set se’l va endur les visitants per un marcador ajustat (19-25), però en el segon ja es va començar a veure el que passaria al llarg del partit, la recepció del Manresa va començar a carburar, i d’això se’n van aprofitar les puntes amb gran encert rematador.

Per la seva part, el sènior masculí de 1a estatal va obtenir tres punts indispensables a Eivissa (1-3, amb parcials de 25-21, 21-25, 21-25 i 20-25). Seguint la tònica dels últims partits, una arrencada lenta i un rival amb ganes de jugar van portar a perdre la primera mànega, però els bagencs van mostrar més alternativa d’atac i es van endur el matx.