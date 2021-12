El president d’Iberdrola, Ignacio Galán, ha fet entrega aquesta tarda dels sis guardons que serviran per finançar els projectes guanyadors de cada una de les categories en què es divideixen els Premis Iberdrola SuperA, una iniciativa que compleix la segona edició i que s’emmarca en el compromís de la companyia d’impulsar la igualtat de gènere i, concretament, fomentar l’excel·lència de la dona a través de la pràctica esportiva.

Amb aquests reconeixements, Iberdrola recolzarà projectes, programes i iniciatives relacionades amb dones i nenes en sis categories: Esport Base, Competició, Inclusió, Integració Social, Difusió i Sostenibilitat, que rebran, cada un, un premi dotat amb 50.000 euros.

El premi de la categoria Iberdrola SuperA Social ha recaigut en la Fundació Donosti CUP in the World, del País Basc, que té com a propòsit organitzar el Torneig de Futbol Donosti Cup, en el qual participarà un equip internacional i un altre equip del nostre país.

Per la seva banda, les nenes del Club de Gimnàstica Acrobàtica Baruca de Jaén podran competir a nivell nacional i internacional amb la millora que es realitzarà a les seves instal·lacions, a l’alçar-se amb el premi de la Categoria Base.

A més, gràcies al premi Iberdrola SuperA Competició, les dones del club esportiu Bolaños de Ciudad Real tindran el material esportiu i la formació necessàries per fer el salt a l’handbol professional.

D’altra banda, el premi SuperA Difusió servirà per difondre el documental que explica la història de 10 dones, Mariburruntzi Sinkro Taldea, que van començar a practicar natació artística als 50 anys, conciliant la seva vida familiar, laboral i esportiva.

València tindrà la primera escola de ciclisme adaptat per a dones i nenes, impulsada per l’esportista paralímpica Ruth Aguilar. El projecte va aconseguir el premi Iberdrola SuperA Inclusió, mentre que la Reial Federació Espanyola de Piragüisme podrà instaurar el Dia de les Aigües Netes a nivell nacional a fi de millorar l’entorn on es practica aquest esport, gràcies al premi SuperA Sostenibilitat.

Tots aquests guardons s’han donat a conèixer en el transcurs d’una gala presentada per Sara Escudero, a la qual han assistit els membres del Jurat d’Honor, Vicente del Bosque, Jesús Carballo, Marta Arce i Teresa Perales; al costat de les esportistes Carolina Marín (bàdminton), Ona Carbonell (natació), Sandra Sánchez (karate), Amanda Sampedro (futbol), Liliana Fernández (voleibol), Alejandra Querada (gimnàstica), Elsa Baquerizo (voleibol), Steffy Navarro (gimnàstica), Desirée Vila (atletisme adaptat), Clara Azurmendi (bàdminton), María Delgado (per a natació) i Adiaratou Iglesias (per a atleta), entre d’altres.