La matinal del proper 19 de desembre serà multiesportiva a Manresa i, sobretot, al Parc de l’Agulla. La jornada habitualment reservada per col·laborar amb la Marató de TV3 viurà la fusió de dues cites habituals de la prepandèmia, el cros escolar de la ciutat, que normalment tenia lloc a l’Estadi d’Atletisme, i la Cursa de la Vida, que discorria pel centre de la ciutat. A més, s’hi afegirà una pedalada pel voltant de la capital bagenca auspiciada per l’Esport Ciclista Manresà. Una mena de quatre en un prenadalenc.

Així, com explicava el regidor d’Esports, Toni Massegú, «aprofitant que aquest any el cros escolar no puntua per la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, vam pensar que era una bona idea ajuntar-lo amb la Cursa i viure un matí» molt complet esportivament parlant.

D’aquesta manera, el cros es reserva únicament per als escolars manresans, els centres d’ensenyament dels quals hauran d’enviar el full d’inscripció a inscripcions.cebages@gmail.com. També és possible apuntar-s’hi de manera individual a www.manresa.cat/inscripcionscrosescolar, com a màxim fins al dia 15, per poder distribuir els corredors en eld diferents grups.

Les curses seran per a la canalla de Primària, és a dir, els nascuts entre els anys 2010 i 2018 i arrencaran a les deu del matí amb distàncies que van dels 250 als 1.500 metres. Just una hora després de la primera de les proves infantils començarà La Cursa de la Vida.

Diversos recorreguts

L’organització de la prova, que arriba a la divuitena edició, anirà a càrrec del Club Atlètic Manresa, amb la col·laboració i de les Piscines Municipals a través del Parc de la Sèquia i de l’Associació Manresa per la Marató. Manel Molera, del CAM i també d’aquesta última entitat, explicava ahir que «hem decidit proposar dos recorreguts que volen mirar cap a la ciutat. El primer, de 9,5 quilòmetres, és per als que vulguin córrer i l’altre, de 5,7 quilòmetres, es pot fer caminant». La prova és oberta a tots els nivells i condicions físiques i, com explicava el mateix Molera, «en els primers dies el ritme de gent que s’hi vol apuntar està sent molt alt. Es nota que la gent té ganes de fer esport o de sortir».

La manera d’inscriure-s’hi és per Internet. Es pot fer entrant al lloc web de les entitats col·laboradores, com ara el mateix Club Atlètic Manresa, o també a una adreça electrònica centralitzada, bit.ly/18cursa per la vida. Un cop s’hi entra, és possible inscriure’s a la caminada, a la cursa o, amb el mateix preu, a una gran novetat de l’any, la pedalada.

Com va explicar Marcel·lí Subirà, de l’Esport Ciclista Manresà, «també hem plantejat dues rutes, una de 18 quilòmetres i una altra de 32, el track de les quals estarà disponible en pots dies a les nostres xarxes socials per qui vulgui fer-la amb el GPS». Tots dos itineraris tenen el Parc de l’Agulla com a punt d’arrencada i final. La primera fa cap a Sant Benet i Sant Fruitós abans de tornar cap a l’aeròdrom i Can Pujol i la segona, a partir de Sant Fruitós, s’allarga cap al Pont de Cabrianes, Sant Jaume d’Olzinelles i el costat de Cogulló, a Sallent, abans de tornar.

Proves sostenibles

En tots els casos, l’organització busca voluntaris per ajudar al bon desenvolupament de les proves entre les persones que hi vulguin ajudar però sense participar-hi. També intentaran que siguin sostenibles ecològicament, com explicava Jordi Vidal, de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, ja que Aigües de Manresa també col·labora en tota la jornada. També va intervenir a l’acte, en el mateix sentit, Laia Muns, directora de la Fundació del Parc de la Sèquia.

En cas de no poder inscriure’s a totes aquestes modalitats de manera anticipada, fins al dia abans de les proves, el preu serà de 15 euros. Tot i això, com explicava Molera, «en una jornada tan solidària a molta gent no l’importa haver de pagar més».