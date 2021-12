El CF Igualada ha fet pública la identitat del tècnic que agafa el relleu del vallesà Carlos López com a màxim responsable del primer equip blau. Pedro Milla González és el nou inquil.lí de la banqueta igualadina. L'anunci de la seva incorporació tanca una setmana convulsa al si del club anoienc que ha finalitzat amb la destitució i substitució dels entrenadors del primer equip i del juvenil A blaus, és a dir, de dos dels tres baluards del CF Igualada. La formació sènior femenina, dirigida per Víctor Torrijos, lidera el Subgrup 1A de la Preferent femenina.

La decebedora trajectòria del primer equip igualadí al grup 3r de la Primera Catalana i, sobretot, les dues derrotes encaixades en les dues últimes jornades de la competició, al Municipal de Les Comes contra la UD Viladecans (0 a 2) i al terreny de joc del Vilanova CF (1 a 0) van abocar a la junta directiva blava a prescindir, dimarts passat, dels serveis de Carlos López i del seu equip tècnic (Xavi Baldajos, Isart Grané i Toni García).

Carlos López es va fer càrrec del CF Igualada el febrer d'enguany, en substitució de Marc Cabestany. La situació classificatòria de l'equip a Tercera Divisió era molt compromesa. Tot i assolir un esperançador empat al terreny de joc del CE Manresa en el seu debut (2 a 2), Carlos López no va poder evitar el descens de categoria dels anoiencs, però es va guanyar la confiança dels rectors de l 'entitat per guiar l'equip en el seu intent de recuperar la categoria perduda aquest exercici.

Amb una plantilla molt renovada en la qual destaca la presència de nombrosos jugadors bagencs, el CF igualada ha signat un balanç de dues victòries, tres empats i tres derrotes durant les nou primeres jornades de lliga, que han situat el conjunt anoienc en l'onzena posició a la classificació, amb 9 punts, i immers en la lluita per la permanència. La falta d'identitat i de personalitat que transmetia l'equip era l'aspecte més preocupant. Val a dir, però, que el tècnic vallesà no ha pogut disposar mai de tots els seus jugadors. El mitja punta Martí Just, el mig centre defensiu Joan Altimira i el central Guillem Vilà tenen lesions de llarga durada i encara no han debutat a la lliga. El mig centre organitzador Miguel Ángel Luque ha estat titular en els últims dos partits després d'una llarga absència i el davanter Franco Nantez i el polivalent i veterà Pedro J. Calvo es van lesionar de gravetat el diumenge, 07 de novembre, en el partit que va enfrontar el CF Igualada contra el CFJ Mollerussa (2 a 1).

La trajectòria com a entrenador de Pedro Milla González està avalada per la seva excel.lent tasca durant sis temporades consecutives (del curs 2015-16 a l'exercici 2020-21) a la banqueta del CF Can Vidalet. La temporada 2016-17 va assolir l'ascens a Primera Catalana amb l'equip d'Esplugues de Llobregat i, després de signar tres permanències seguides, els esplguencs van assolir el subcampionat del Subgrup 2B, el curs passat.

Pedro Milla va assumir aquest exercici les regnes de l'Atlètic Sant Just (Primera Catalana-Grup 2n), però va ser destituït després de la disputa de la 5a jornada i d'encaixar tres derrotes consecutives. El seu relleu al conjunt de Sant Just Desvern ha estat l'exentrenador blau Marc Cabestany. David Paredes (segon entrenador); Nacho Lusardi (preparador físic) i Andreu Asensio (analista) aterren al CF Igualada amb Pedro Milla. El canvi de tècnic pot comportar una remodelaciò de la plantilla anoienca.

Joan Segura assumeix el juvenil A

D'altra banda, l'entrenador de la Llacuna Joan Segura va dirigir, dimecres, el primer entrenament com a nou responsable tècnic del juvenil A del CF Igualada en substitució de Ramon Vilalta. Segura va iniciar la temporada com a entrenador del juvenil A del CE Manresa a la Lliga Nacional Juvenil, després de guiar l'equip blanc-i-vermell a l'ascens a la segona categoria estatal. Les raons de la seva destitució a Manresa, a principis de novembre, no han estat mai aclarides. Tal com assenyala Joan Segura "torno als equips formatius del CF Igualada amb l'objectiu de conduir i consolidar el juvenil A de l'entitat a la Lliga Nacional Juvenil, en dues o tres temporades. Aquesta consecució s'hauria de complementar amb l'ascens del juvenil B, que actualmrent milita a la Segona Divisió, a la Preferent Juvenil". "És un doble repte fonamental per tal que el primer equip es pugui tornar a nodrir de jugadors anoiencs", conclou Segura. Per fonamentar aquest ambiciós projecte, primer és necessari ampliar la plantilla del juvenil A per dotar-la de més competitivitat i signar la permanència al grup 3r de la Preferent Juvenil.