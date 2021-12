El Barça sabrà dimecres després del duel contra el Bayern a Munic si al febrer serà un equip de Champions o entrarà a la dimensió desconeguda de l’Europa League. És a dir, si acompanyarà el Madrid o al Betis, el mateix dilema que té a la Lliga: lluitar pel títol amb els blancs o intentar obtenir un bitllet per a la màxima competició europea, entre altres, amb els andalusos. Pel que es va veure ahir al Camp Nou, sembla que la realitat serà el segon dels escenaris proposats.

Queda més de mig campionat, i l’any passat el conjunt de Koeman va fer un gran canvi al gener que el va dur a disputar el títol fins a la penúltima jornada. Però la petita diferència són els gols de Messi (i Griezmann) que van fer les maletes a l’agost. I Memphis, el davanter fitxat per marcar almenys una part de les anotacions, viu presoner de la irregularitat.

El Barça ha sortit al camp amb la millor de les intencions, i fins i tot Coutinho ha engrescat la culerada amb una acció de fantasia i un xut en una postura complicada que ha salvat Rui Silva sota pals. El miratge, però, ha durat poc. El Betis no s'ha arrugat i li ha complicat la sortida de la pilota a un Barça en què Xavi ha començat sense De Jong i en el que Nico, que ha fet moltes faltes, i Gavi, substituït per Riqui a la mitja hora de joc en quedar estabornit per una pilotada al cap, no han donat ni l’energia ni la fluïdesa habituals. El sallentí Aitor Ruibal, al 44, ha rematat d’esperó i la pilota ha sortit fora en la millor acció del Betis.

Al segon temps, Dembélé i De Jong no han trigat a entrar al terreny de joc. El francès ha fet pujar les revolucions i ha buscat el gol amb dos xuts amb efecte i dos més que han sortit fora per poc.

El Barça ha agafat el timó i semblava que s’avançaria, sobretot en una molt bona ocasió que Abdé ha enviat per sobre del travesser. Però ha sigut el Betis qui ho ha fet: al 79, i a la sortida d’un córner executat pel Barça, Canales ha cavalcat per la dreta, ha assegut De Jong, ha passat la pilota a Tello i l’exbarcelonista ha basculart cap a Juanmi -desatès per Dest-, que, sol, ha batut Ter Stegen.