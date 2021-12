El cap de setmana d’aturada de la majoria de les competicions de futbol ha estat aprofitada per alguns clubs per organitzar tornejos de canalla, com els que han preparat el Gimnàstic de Manresa i el CE Manresa per a avui.

Així, el Gimnàstic Parc i el camp de la Mion-Puigberenguer, aquest només en horari matinal, seran l’escenari de la Nissan Cup, una competició ja tradicional que aquest any coincideix amb el primer Memorial Luisette, en reconeixement al fotògraf del club, mort durant aquest 2021. El president del Gimnàstic, Darío Riera, va explicar que «en edicions posteriors crearem un memorial amb entitat pròpia, però per un tema de dates enguany hem cregut apropiat fer coincidir els dos tornejos. En el campionat, de categoria benjamí, hi participen jugadors nascuts l’any 2013 i, a part d’equips de la ciutat, com el Gimnàstic o la Pirinaica, n’hi ha vint, entre els quals el Barça, l’Espanyol, el Girona i l’Andorra. El preu de l’entrada és de dos euros i s’entra en diversos sortejos. Els partits comencen a les deu del matí als dos camps i s’acabaran sobre la una de la tarda a la Mion i al vespre al Gimnàstic Parc. Un altre torneig important és el que organitza el Centre d’Esports Manresa. L’entitat encara no té a punt la nova gespa del Nou Congost i per això el campionat tindrà lloc íntegrament al Pont de Vilomara. Està dividit en dues categories. En la primera hi ha set equips (CE Manresa, Navàs, Súria, Gavà, Sallent, Viladecavalls i l’ONG Diapo. Pel que fa a la categoria benjamí, les formacions han quedat dividides en dos grups. En el primer hi haurà el CE Manresa E, el Sallent, el Viladecavalls i el Navàs i en el segon, el CE Manresa G, el Sant Vicenç 2018, el Santpedor i la ONG Diapo. Els partits comencen a les nou del matí i s’aniran disputant contínuament fins a l’entrega dels trofeus, a les 17.45 hores.